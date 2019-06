Hlavním smyslem nové dohody je naplnit volební slib Donalda Trumpa, že zruší nebo výrazně upraví dohodu NAFTA. Tu Trump viní z úbytku pracovních míst ve výrobním sektoru.

Nová dohoda má také upravovat pravidla obchodování v sektorech, jež ještě neexistovaly v době vzniku původní dohody v roce 1994.

„Gratuluji prezidentu Lopezi Obradorovi. Mexiko dnes hlasovalo pro ratifikaci USMCA obrovským poměrem. Je načase, aby americký kongres učinil totéž,“ nechal se slyšet americký prezident na Twitteru.

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!