Stav prasat podle údajů čínského ministerstva zemědělství klesl za rok o víc než pětinu a je nejnižší od začátku 90. let. Analýza Rabobank odhaduje, že meziroční pokles dosáhne až 30 procent.

Ekonomický list Nikkei s odvoláním na vyjádření čínského ministerstva napsal, že vepřové v Číně v druhé polovině roku může zdražit až o 70 procent.

Jižní Korea dezinfikuje proti šíření nákazy prasečího moru.

Situaci na trhu komplikuje i fakt, že Peking v rámci obchodní války loni výrazně zvýšil cla na dovoz vepřového z USA. Americké vepřové mělo na dovozu do Číny zhruba třetinový podíl, země se nyní snaží víc dovážet například z Jižní Ameriky nebo z EU. Světové ceny vepřového kvůli epidemii stouply až o 40 procent.

Virus prasečího moru se objevil loni v srpnu právě v Číně, kde žije téměř polovina všech prasat na světě. Podle odhadů Rabobank bude nutno v zemi usmrtit celkem 150 až 200 milionů zvířat.

Nemoc je pro prasata smrtelná, neexistuje proti ní očkování. Lidi však neohrožuje. Virus se rychle šíří, přenáší se i na oblečení nebo ve vozidlech. Kromě vybíjení nakažených zvířat se proti němu bojuje stavbou plotů a pečlivou dezinfekcí.

Vymýtit nemoc trvá roky



Africký mor prasat je těžké vymýtit, některé země s ním bojovaly roky i desítky let, například na Sardinii se to nepodařilo od 70. let dodnes. Mezi světlé výjimky patří Česko, kde se podařilo zlikvidovat prasečí mor zhruba po dvou letech loni. Šířil se na Zlínsku.

Asii trápí prasečí mor

V Asii se s nemocí potýkají vedle Číny zejména Vietnam a Kambodža, kde je vepřové také oblíbenou složkou jídelníčku. Případy se objevily i v Hongkongu, Severní Koreji a Mongolsku. Rozšíření nákazy se obává Jižní Korea a Thajsko, druhý největší producent vepřového v Asii.

Zdražení na světových trzích se postupně promítá i do cen v tuzemských obchodech. V Česku zatím vepřové zdražilo zhruba o 10 procent, v květnu podle statistik stálo kilo vepřové kýty bez kosti v průměru 132 korun. A ekonomové počítají s dalším růstem cen.

„Ke zdražování vepřového už v řadě zemí EU, například v Německu, došlo. Propad produkce z vlastního trhu bude muset Čína nějak nahradit – mimo jiné dovozem z Evropy. Ten 40procentní nárůst na světových cenách je realita, v Česku ale tak výrazný nárůst nečekám,” řekl Novinkám agrární analytik Petr Havel.

Podle něj je možné zdražení zhruba o 20 procent, jinak by čeští zákazníci mohli vepřové přestat kupovat.