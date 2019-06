tov, Novinky

Od října loňského platí doporučení ČNB pro poskytovatele hypoték. Výše dluhu žadatele o hypotéku nemá překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhů (nejen na bydlení) vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu.

„Proces přizpůsobení nebyl úplný a banky v souhrnu doporučené limity během posledního čtvrtletí 2018 neplnily. ČNB předpokládá, že banky již budou v prvním pololetí letošního roku stanovené limity dodržovat,” uvedla centrální banka.

Cílem opatření je podle ČNB chránit lidi před riskantním zadlužováním a braním příliš vysokých hypoték, které později nemusejí zvládat splácet. Podle kritiků se tak na druhou stranu omezuje přístup k vlastnímu bydlení vzhledem k vysokým cenám nemovitostí hlavně ve velkých městech.

Banka připomněla, že podle jejích analýz jsou nyní byty nadhodnocené až o 15 procent a aktuální ceny nemovitostí nemusí být udržitelné.

„V tom, že se trh přizpůsobil hodnotám doporučených limitů postupně v průběhu několika měsíců, není třeba hledat žádnou senzaci, může to souviset například s tím, že dobíhala příprava a schvalování již rozjednaných smluv a podobně. Klíčové je sdělení ČNB, že proces tohoto přizpůsobení začal ihned poté, co ukazatele nabyly platnosti. To svědčí o tom, že banky tradičně přání ČNB respektují,” řekl Novinkám výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

ČNB chce do budoucna místo doporučení určovat parametry pro hypotéky ze zákona. V pondělí návrh schválila vláda. [celá zpráva]

Pro žadatele o hypotéku mladší 36 let připouští ČNB o něco měkčí pravidla. Podle banky je to proto, že u této kategorie žadatelů je možné očekávat postupné zvyšování jejich příjmů.