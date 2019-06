svj, Právo

Podle vlády by to mělo zaručit, aby dražší čeští zaměstnanci nebyli vytlačováni z trhu práce. Hospodářská komora ČR (HK) a Asociace samostatných odborů (ASO) ale upozornily na to, že ministry schválená minimální mzda ukrajinských pracovníků ve výši 1,2násobku zaručené mzdy pro dané profese je v rozporu se zákoníkem práce, protože se tím porušuje pravidlo stejné odměny za stejnou práci.

„Usnesení vlády je v rozporu se zákonem. Jedná se o diskriminační pravidlo, které upřednostňuje zahraniční pracovníky proti českým, s čímž v žádném případě nemůžeme souhlasit. Není možné, aby cizinci měli výhodnější pracovní podmínky než čeští občané,“ řekl Právu mluvčí HK Miroslav Diro. „Není ani jasné, jak se bude postupovat v případě, kdy by odměna stanovená tímto kritériem byla v rozporu s již dohodnutou kolektivní smlouvou,“ dodal.

Podle Asociace samostatných odborů (ASO), druhé největší odborové centrály v zemi, vládní ustanovení o platech pro Ukrajince porušuje i Evropskou sociální chartu.

„Je pro mne nepřijatelné, že vláda ČR odsouhlasila diskriminaci českých zaměstnanců ve prospěch Ukrajinců,“ prohlásil Bohumír Dufek, předseda ASO, k jejímž členům patří třeba Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů či Odborové sdružení železničářů.

Odboráři se neshodnou

Zaručená mzda se nyní podle profese a složitosti práce pohybuje od 13 350 do 26 700 korun. Zatímco ASO stanovení minimální mzdové hranice pro Ukrajince razantně odmítla a hrozí stávkami, největší odborová centrála, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), jej od počátku podporovala.

Ukrajinští pracovníci mají nejnižší mzdy a tím i výhodu před domácími zaměstnanci mluvčí MPSV Vladimír Dostálek

Šéf ČMKOS Josef Středula uvedl, že opatření má především bránit zneužívání zahraničních zaměstnanců. „Pokud zaměstnavatelé potřebují síly z ciziny, neměli by jim nabízet nižší výdělek než domácím,“ uvedl. Poukázal přitom na inzeráty na volná místa s velmi nízkou mzdou, na která se čeští pracovníci nepřihlásí. „Posty se pak nabídnou cizincům, kteří je vezmou,“ dodal.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že cílem opatření je zlepšení pozice českých pracujících. „Záměrem je, aby nebyli ve vyjednávání oslabováni tím, že jim bude zaměstnavatel tvrdit, že vždy může najít někoho levnějšího. Ukrajinští pracovníci v současné době mají reálně nejnižší mzdy a tím i výhodu před domácími zaměstnanci,” sdělil mluvčí MPSV Vladimír Dostálek.

Do českých firem bude moci přijít dvojnásobný počet Ukrajinců se zaměstnaneckými kartami než doposud. Ročně to má být místo 19 600 až 40 tisíc lidí, rozhodla v pondělí vláda. Projekt přitom cílí na kvalifikovanější síly.