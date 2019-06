tov, Novinky

Americký finanční úřad IRS prověřuje daňová přiznání firmy z let 2013 a 2014. Uber to uvedl v dokumentu pro Americkou komisi pro cenné papíry (SEC).

Společnost dodala, že čelí vyšetřování daňových úřadů i několika dalších zemí a možné „úpravy“ se mohou týkat odvedených daní od roku 2010 do současnosti v Indii, Brazílii, Nizozemsku nebo Velké Británii. Uber uvedl, že má dostatek finančních rezerv, pokud by došlo k situaci, že by v některé zemi musel daně doplácet.

Akcie po debutu klesly

V praxi by mohlo jít hlavně o změnu výpočtu slev na dani v různých zemích, uvedla agentura Bloomberg. Ta připomíná, že EU se snaží postihovat snahy snižovat odváděné daně s využitím daňových rájů. Evropská komise tak v roce 2017 například nařídila doplatit Amazonu čtvrt miliardy eur na daních v Lucembursku.

Uber minulý měsíc vstoupil na americkou akciovou burzu, cena akcií od té doby klesla zhruba o osm procent.

Firma z Kalifornie, která patří mezi největší hráče a průkopníky alternativní taxislužby přes mobil (sama mluví o spolujízdě v rámci sdílené ekonomiky) v letošním prvním čtvrtletí navzdory růstu tržeb prodělala miliardu dolarů (přes 23 miliard korun). Mezi jeho konkurenty patří třeba Lyft nebo Taxify.