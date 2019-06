Milan Vojtek, Jan Holý, Právo

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které nový stavební zákon připravuje, to vidí jinak. Obecní úřad podle MMR v rámci přenesené působnosti zajišťuje funkci stavebního úřadu pro stát – na rozhodování o povolení nových staveb se tak obec nepodílí ani dnes.

Odpůrci návrhu se také obávají, že vodohospodáři, úřady ochrany životního prostředí či územního plánování ztratí při posuzování, v němž se hodnotí, zda jsou stavby v souladu se zákonem i rozvojovými plány obcí, možnost vydat závazné stanovisko. Místo něj pořídí pouhé vyjádření, nebude ale možné jej přezkoumat ani případné nežádoucí stavby zastavit.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý je naopak s připraveným návrhem zákona vcelku spokojen, stojí za ním i ministerstvo.

Odstraní se dnešní systémová podjatost

Vytvoření jednotné soustavy státních stavebních úřadů je podle MMR téma diskutované více než deset let, bylo navrhováno již několikrát a je základním prostředkem k naplnění hlavního cíle rekodifikace veřejného stavebního práva: jedno razítko, jeden úřad a jedno povolení.

„Stavební úřady v obcích vykonávají činnost jako přenesenou působnost státu. Pokud je tento systém dlouhodobě kritizován a v praxi vyvolává problémy, kde je jedním třeba systémová podjatost, je nutné to napravit. Řešením je vytvoření specializované hierarchicky členěné soustavy státních stavebních úřadů, organizačně a institucionálně oddělené od veřejné správy vykonávané územními samosprávnými celky,“ řekla Právu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Přinese to podle ní také možnost sdílení úředníků a tím i zabezpečení dodržování lhůt. „Dnes musí občan dodržovat vše, zatímco veřejná správa nikoliv,“ podotkla Dostálová.

V době očekávaného ekonomického poklesu, v době, kdy stát nemá ani na financování potřebných sociálních služeb, je to neodpovědný krok do neznáma předseda SMS ČR Stanislav Polčák

V dnešní soustavě je 720 obecních stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, čtyři vojenské, devět báňských a další čtyři jiné, řízené ministerstvy. „Máme také 112 jednohlavých stavebních úřadů bez možnosti zastupitelnosti, některé již zavřely,“ dodala.

Důležitý přínos představuje podle Dostálové také digitalizace, tedy podávání žádostí na interaktivních formulářích, elektronické úložiště dokumentace, digitální mapa jako zdroj garantovaných informací o dopravní a technické infrastruktuře. A rovněž národní geoportál územního plánování, kde budou všechny platné územní plány veřejně dostupné.

Povolení automaticky



Návrh zákona hlasitě odmítá zvláště Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Připravená podoba podle sdružení neúměrně zvýhodňuje žadatele. Pokud totiž stavební úřad nerozhodne v dané lhůtě, bude stavební povolení vydáno automaticky.

Spokojeno s návrhem není ani ministerstvo vnitra. Náměstek ministra Petr Mlsna tvrdí, že připomínky úřadu nebyly řádně vypořádány. Podle ministerstva vnitra hrozí, že se zákon notně prodraží. Úřad nesouhlasí s uvedenými vstupními náklady, jak je připravilo MMR; tedy 200 milionů korun na změnu a s ročními náklady na provoz 1,4 miliardy korun.

Vnitro spočítalo vstupní náklady na 2,3 miliardy. Pokud se ale budou pořizovat nové budovy pro nový úřad, mohou se tyto náklady vyšplhat až na devět miliard. Roční náklady pak podle Mlsny dosáhnou zhruba 4,5 miliardy korun. Chyb je podle něj v návrhu více.

„Vypracovali jsme vlastní návrh, protože zpráva hodnotící dopady nového zákona byla nekompletní a účelově formulovaná,“ sdělil Mlsna. Návrh podle něj rozbíjí i nynější propojení státní správy.

Na míru developerům?



Sdružení místních samospráv naproti tomu vnímá snahu odebrat výkon působnosti stavebních úřadů obcím jako cestu k postupnému vytlačení stavebních úřadů z regionů a venkova. Iniciovalo proto nesouhlasnou petici, kterou prozatím podepsalo kolem 2500 lidí.

Text upozorňuje i na netransparentní přípravu legislativních změn, kterou podle SMS ovládla stavební lobby. Sdružení dále uvádí, že na 1600 připomínek k návrhu svědčí o tom, že není kvalitní. Je z toho prý poznat, že je šitý na míru developerům.

„Opuštění smíšeného modelu veřejné správy si vyžádá velké výdaje. V době očekávaného ekonomického poklesu, v době, kdy stát nemá ani na financování potřebných sociálních služeb, je to neodpovědný krok do neznáma. Nechápu, proč se vláda do takového hazardu pouští. Vysvětlit je to možné snad jen tím, že přípravu záměru stavebního zákona MMR svěřilo jen Hospodářské komoře ČR. Bohužel jí nepředcházely téměř žádné konzultace s představiteli obcí a měst, které by vládu obeznámily s realitou. Proto se s ní zatím dost dramaticky míjí,“ řekl předseda SMS ČR Stanislav Polčák.

V bleskovém průzkumu, které sdružení samo uspořádalo, jen třetina úředníků stavebních úřadů zvažuje přechod do nové struktury. Okolo 43 procent se přejít nechystá, a stát tak podle SMS bude muset vynaložit další prostředky na vzdělání a přípravu nových úředníků.