„Celní sazby se budou postupně zvyšovat, dokud problém s nelegálním přistěhovalectvím nebude napraven, pak cla budou zrušena,” uvedl Trump na Twitteru.

„Pokud migrační krize bude zmírněna konkrétními opatřeními v Mexiku, jejichž dopad bude určen naším jediným rozhodnutím, cla budou zrušena,” upřesnil Trump v prohlášení Bílého domu. V opačném případě se cla každý měsíc zvýší o pět procentních bodů, až k 1. říjnu dosáhnou 25 procent.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..