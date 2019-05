tov, Novinky

Vývoz do mimounijních států loni stoupl o pětinu, pivo z tuzemska míří prakticky na všechny trhy světa. Mezi oblastmi, do kterých se podařilo vyvézt ve významnějším objemu české pivo, nechyběla ani Antarktida. Ta patří spolu s Angolou, Bahrajnem, Bermudami, Filipínami, Senegalem a Ekvádorem mezi sedmičku nových exportně zajímavých destinací.

„Export českého piva posiluje dlouhodobě, nejdynamičtěji v posledních sedmi letech, kdy vzrostl co do objemu o 62 procent. To svědčí o jeho obrovské popularitě v zahraničí. Pivní kultura je v různých částech světa dramaticky odlišná, českému pivu se ale daří prosazovat a nacházet své pevné místo. Daří se navíc vyvážet pivo sudové a tankové, což pomáhá šířit ve světě českou pivní kulturu,“ uvedl předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal.

Točeného českého piva v sudech a tancích se loni poprvé vyvezlo více než v lahvích a plechu.

Třetí největší dovozce je Polsko



Vývoz do zemí Evropské unie tvoří stabilně okolo 80 procent celkového exportu českého piva. Největší zájem o naše pivo je tradičně na Slovensku a v Německu.

„Skokanem desetiletí“ by se pak dalo nazvat Polsko, kam ještě v roce 2010 mířila pouhá tři procenta evropského exportu českého piva, zatímco v loňském roce to bylo 12 procent. Polsku tak připadá třetí pozice mezi importéry českého piva. Vývoz loni rostl také do Švédska a Maďarska, slabší byl naopak export do Velké Británie.

Z méně tradičních trhů se tuzemské pivo v poslední době stále víc prosazuje i v zemích, jako jsou Jižní Korea, Vietnam či Srbsko. Loni byl rekordní i export do Ruska, který stoupl o 54 procent, hlavně díky konání fotbalového šampionátu.

„České pivo je jednou z našich nejvýznamnějších exportních komodit. Jeho zvučné jméno v zahraničí pomáhá exportu piva jako takového, ale i vývozu pivovarských technologií a surovin potřebných pro jeho výrobu,“ dodal ministr zemědělství Miroslav Toman.