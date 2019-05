Aerolinky British Airways obnoví po jedenácti letech spojení do Pákistánu

Britská letecká společnost British Airways obnoví příští týden lety do Pákistánu. Aerolinky to oznámily ve čtvrtek. Stanou se tak vůbec první západní leteckou společností, která opět začne létat do této země. British Airways zastavily lety do Pákistánu po bombovém útoku na hotel Marriot v pákistánském hlavním městě Islámábád v roce 2008.