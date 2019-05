Jiří Novotný, Právo

Podle Evropské komise se tím omezí nelegální výroba i daňové úniky. O tom však mají tabákové firmy vážné pochybnosti.

„Celé je to k ničemu, jen nám to zvýší výrobní náklady,“ řekl v pondělí Právu jednatel Imperial Tobacco Kamil Provazník. Směrnice se totiž týká pouze cigaret vyrobených v Evropské unii a ne těch, které se do České republiky pašují například z Běloruska či z Ukrajiny.

Výrobci přesto musí směrnici respektovat. Ta nabyla platnosti již loni v květnu, tabákové firmy však dostaly ještě rok času na to, aby se na její plnění technicky připravily.

Kódy tiskne Státní tiskárna cenin

V Česku je tiskem těchto speciálních alfanumerických kódů o třiceti znacích pověřena Státní tiskárna cenin. Veškerý potřebný hardware a software si musely zajistit samy tabákové firmy včetně čteček. Zřídit si registr, v němž budou ukládat informace ke svým kódům, a zasílat je do centrální evropské databáze.

Na dotaz, jak se to podařilo zvládnout, odpověděl Provazník: „Pokud jde o kódy, je všechno v pořádku. Se Státní tiskárnou cenin jsme v kontaktu, máme s ní uzavřeny smlouvy a dohodnutou cenu. Proběhlo už také testování funkčnosti kódů.“

Zádrhel ovšem může nastat v tom, že každý výrobce, dovozce, přepravce, distributor a prodejce bude smět obchodovat s cigaretami vyrobenými po 20. květnu, jen pokud se zaregistruje u Státní tiskárny cenin a dostane její identifikační kód. Jak totiž informoval deník E15, ze zhruba čtyřiceti tisíc prodejců tabákových výrobků, kteří v ČR jsou, si do minulého týdne všechny tyto náležitosti vyřídilo pouhých 11 700.

Na doprodej zásob bude celý rok

K omezení prodeje nyní přesto zřejmě nedojde. „Všechny články řetězu, včetně distributorů a prodejen, jsou dostatečně předzásobeny cigaretami bez kódů, které budou moci ještě dlouho doprodávat. Takže se nic neděje,“ konstatoval Provazník.

Až ovšem zásoby dojdou, vážný problém by pro ty neregistrované skutečně nastal. „Pokud někdo rezignuje na sledovatelnost, hrozí mu pokuta do tří milionů korun. A když nezajistí označení krabiček i jednotlivých balení cigaret kódem, což se týká výrobců a distributorů, hrozí mu až padesátimilionový postih,“ sdělil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Novela má zpoždění

Jak ovšem Právu současně potvrdil, prodejci skutečně budou mít plných dvanáct měsíců na doprodej svých zásob bez identifikátorů. „Postih jim tedy bude hrozit jenom v případě, když naši inspektoři při kontrole prodejny zjistí, že se tam bez registrace prodávají cigarety vyrobené po 20. květnu,“ ujistil Kopřiva.

Komplikace nehrozí ani kvůli tomu, že stále ještě nebyla schválena novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Její návrh projednala vláda až v pondělí a nyní předloha poputuje do parlamentu. Obsahuje přitom povinnost výrobců zajistit, aby jednotlivá balení cigaret a tabáku ke kouření byla označena identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin.

„Přestože novelu teprve čeká schvalování v parlamentu, na povinnosti, že identifikátor musí mít tyto výrobky už od 20. května, to nic nemění. Evropská směrnice je totiž nadřazena národní legislativě,“ vysvětlil Provazník.