Negativní dopady sílí. Pracovníků je v Česku nedostatek

Český pracovní trh se potýká s nedostatkem pracovních sil, myslí si to téměř dvě třetiny zaměstnanců v Česku. Většina z nich přitom vnímá hlavně negativní dopady tohoto stavu, jako jsou přesčasy nebo napětí na pracovišti. Ve srovnání s loňským rokem poměr negativních aspektů nad těmi pozitivními zesílil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR, podle kterého stále více zaměstnanců zvažuje v důsledku negativních vlivů změnu pracovního místa. Nyní to je 43 procent lidí.