bož, Novinky

Dovoz kvůli kontaminaci ropy zastavily Česko, Polsko, Německo, Bělorusko nebo Slovensko. „Jak bylo plánováno, 29. dubna ve 12:00 dorazila na hraniční uzel ropovodu Družba Uněča čistá ropa,” uvedl v prohlášení Ilja Džus, mluvčí místopředsedy vlády Dmitrije Kozaka.

Stabilizace dodávek ropovodem Družba bude trvat zhruba dva týdny, potvrdilo už dříve Rusko. Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa. Jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Podle zdroje agentury Reuters blízkého dovozcům ropy dodávky do Polska a Německa stále stojí a neočekává se, že by byly v nejbližší době obnoveny.

Česko má podle předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra po přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba pokryty zásoby pohonných hmot na dalších 30 dnů, distributoři zvýšili dovozy nafty vlaky ze zahraničí.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu uvedl, že provozovatel ropovodů Transněfť záležitost vyšetřuje. Naznačil, že kontaminací by se mohly začít zabývat i státní orgány, včetně těch činných v trestním řízení.