Novinky, ČTK

Celková hodnota podpořených projektů byla téměř 43,7 miliardy korun, meziročně o 1,3 miliardy Kč méně. Firmy by měly díky projektům v budoucnu vytvořit 4746 nových pracovních míst. Tuzemskou ekonomiku ale v současné době netrápí nezaměstnanost, ale naopak značný nedostatek pracovních sil.

Naprostá většina pobídek šla do výroby. Ve zbylých případech se čtyřikrát jednalo o centrum strategických služeb a jednou stát podpořil vznik technologického centra. „Pobídky bohužel stále míří do prosté průmyslové výroby s nízkou přidanou hodnotou. Tím českou ekonomiku nepodpoří, a dlouhodobě mohou být dokonce zátěží,” řekl Novinkám ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Nejvíce peněz stát pošle do Ústeckého kraje. Podporu v celkové výši 1,97 miliardy korun tam získalo deset projektů, které dohromady vytvoří 1009 nových pracovních míst. Naopak nejméně peněz jde na tři projekty do Karlovarského kraje, a to 94 milionů korun.

O pobídkách produkci s vyšší přidanou hodnotou se hovoří už asi 16 let, ale bohužel se mnoho nezměnilo Lukáš Kovanda, ekonom

Nejvyšší sumou pak stát podpoří společnost Varroc Lighting Systems. Výrobce světlometů získá na svůj výrobní projekt v Moravskoslezském kraji bezmála 480 milionů korun. Jen o sedm milionů korun méně dostanou papírny Mondi Štětí a 467 milionů korun získají kladenské pekárny La Lorraine.

Tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn nabere do opravárenského centra v Pardubicích téměř 400 lidí. Je to nejvíce nových pracovních míst ze všech projektů, kterým stát loni přislíbil podporu.

Cílem vyšší přidaná hodnota



Sněmovna v lednu v úvodním kole schválila novelu, podle které mají veškeré žádosti o investiční pobídky podléhat schvalování vládou. Pokud je vláda neschválí, žadatel pobídku nedostane. Vláda dosud schvalovala jen velké strategické pobídky.

Státní pobídky pro investory mají být nově také směřovány na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Pobídky by také měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy.

„O pobídkách produkci s vyšší přidanou hodnotou se hovoří už asi 16 let, ale bohužel se mnoho nezměnilo. Pyká kvůli tomu hlavně řadový český občan, který se kvůli neprozíravosti politiků musí smířit s nižší mzdou, než jakou by si za svoji práci a nasazení zasluhoval,” komentoval Kovanda.