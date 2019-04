bož, Novinky

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvedla, že zvažuje možnosti, jak odpovědět na evropské dotace pro Airbus, hlavního konkurenta amerického Boeingu. Světová obchodní organizace (WTO) už dříve rozhodla, že evropská podpora Airbusu je v rozporu s pravidly mezinárodního obchodu.

Podle amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera by odveta byla opodstatněná vzhledem k tomu, že Brusel stále nebyl s to dostát rozhodnutí WTO. „Tento případ se řeší 14 let a nastal čas pro činy. Vláda připravuje okamžitou odpověď, jakmile WTO vydá stanovisko k rozsahu amerických protiopatření,“ uvedl.

Americká cla by se mohla týkat civilních letadel, ale třeba i zemědělských produktů, například olivového oleje a některých druhů sýra. Pokud by Američané k jejich uvalení skutečně přikročili, jednalo by se o další zhoršení vztahů od nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Ten v loňském roce uvalil cla na dovoz hliníku a oceli z EU. Osmadvacítka odpověděla odvetnými opatřeními. Odvetná cla se týkají například dovozu arašídového másla, bourbonu, whiskey, džín nebo motocyklů. Trump také opakovaně hovoří o možnosti uvalit vyšší cla na dovoz evropských automobilů.

Může jít o Boeing, ale i pošťouchnutí k jednání



„Trump hrozbu novými cly vytahuje zrovna v době, kdy Boeing čelí poměrně závažným problémům kvůli fatálním pádům letadel 737 MAX 8,“ připomněl ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda.

ČTĚTE TAKÉ

Evropská unie uvalila cla na dovoz rýže z části Asie

„Boeing navíc může čelit nákladům spojeným s odškodněním pozůstalých po obětech v souhrnné výši až jedné miliardy dolarů. Výsledkem je skutečnost, že akcie Boeingu letos výrazně zaostávají za akciemi Airbusu,“ dodal.

„Trumpova nejnovější celní hrozba se v mnohém odlišuje od hrozeb předchozích. Nelze ji úplně chápat jako řinčení zbraněmi před zahájením obchodní války,“ myslí si Kovanda. „Washington si na příslušné subvence stěžoval u WTO poprvé už za vlády prezidenta George Bushe mladšího,“ uvedl.

Podle ekonoma také administrativa svým krokem zamýšlí rozpohybovat EU, aby mohlo dojít k jednání o clech. „Zvláště poslední dobou si Trump několikrát postěžoval, že Brusel nepřistupuje k dalším nutným vyjednáváním příliš akceschopně,“ uzavřel Kovanda.