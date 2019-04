Italská UniCredit má zájem o Commerzbank, mohla by zhatit fúzi s Deutsche Bank

Italský finanční ústav UniCredit připravuje nabídku ve výši několika miliard eur na odkup kontrolního podílu v německé bance Commerzbank. Ve čtvrtek to uvedl deník Financial Times. Jednalo by se o nabídku konkurující zájmu Deutsche Bank.