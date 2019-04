Jan Rovenský, Právo

Jak navrhujete řešit zadlužení dětí?

Jde o poslanecký návrh na změnu občanského zákoníku, který jsem připravil s poslankyní soc. dem. Valachovou a na kterém se podílel Člověk v tísni i kolegové Bartošek z KDU-ČSL a Kolařík od Pirátů. Má za cíl řešit letitý problém, na který jsme narazili u novely insolvenčního zákona, tedy dětské dluhy.

Cílem je dosáhnout toho, aby osmnáctiletí nezačínali život tím, že u nich zazvoní exekutor a začne drsně vymáhat dluh, který vznikl ještě před jejich patnáctým rokem.

Dětí do 15 let je nyní v exekuci 2100, do 18 let dokonce 6100, a pak samozřejmě nepočítám desítky tisíc mladých lidí, kteří za sebou táhnou dluh z dětství dodnes. V minulosti typicky šlo o dlužné částky za odpad, nyní jde o pokuty za jízdu načerno nebo dluh za data a volání. Množství, ve kterém se to v Česku děje, je těžko přijatelné.

Kdo by tedy za dluh zodpovídal?

Navrhujeme, aby za dluhy dětí nesl zodpovědnost zákonný zástupce, což je v drtivé většině případů rodič, a pokud by nebyl, tak stát. Zákonný zástupce nese odpovědnost za svého potomka.

Zodpovídá za něj v jiných oblastech, tak si dítě bude muset pohlídat i v těchto případech, zvlášť když to bude uvedeno v zákoně takto explicitně.

Ve hře je i návrh, že by zodpovědnost vždy nesl zákonný zástupce, i přes to, že se o dítě stará pěstoun. Druhá varianta je, že za to nese zodpovědnost ten, kdo v té chvíli to dítě vychovává, i když má zákonného zástupce.

Nemyslím si, že je dobré začínat život dospělého se zamrz­lým dluhem. Na takové případy je třeba se dívat citlivěji a jinak, než když dluh vytvoří dospělý člověk.

Říkal jste, že jedna z variant počítá s tím, že by za dítě odpovídal ten, kdo je v té chvíli vychovává. Bylo by to fér vůči pěstounům, kteří tak mohou zdědit nějaký starší dluh?

Také lze namítnout, proč by také měl nést za dluh odpovědnost zákonný zástupce, který není s dítětem už roky v kontaktu? Je pravda, že pěstoun do cizího dítěte investuje, připravuje ho na život v rodině a dělá bohulibou věc, na druhou stranu za to dostává finanční prostředky a je s dítětem v kontaktu.

Těžko říct, která varianta je lepší, sám na to silný názor nemám. Proto necháváme otevřené, zda by za dluhy dítěte byl odpovědný ten, kdo ho vychovává, nebo zákonný zástupce. To vyřeší až diskuse ve Sněmovně, protože bych byl nerad, aby na této věci celý návrh zkrachoval.

Některé děti také moc dobře vědí, jaká je trestní hranice. Co když takového opatření budou mladiství zneužívat?

Děti také nesmějí pít alkohol, kouřit cigarety a do 15 mít sex. Navíc novela jasně počítá s tím, že pokud by dluh vznikl úmyslně, k přenesení dluhu nedojde.