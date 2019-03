Novinky, ČTK

Mezi sjezdy u Velkého Meziříčí začnou omezení na D1 už v pátek.

„Modernizace bude zahájena pracemi ve středním dělicím pásu," uvedl mluvčí. Dělníci u Velkého Meziříčí začnou stahovat provoz do jednoho jízdního pruhu. Směrem na Prahu budou auta jezdit jedním pruhem od pátečních 18:00 hodin do odpoledne v neděli. Provoz na Brno bude v jednom pruhu od pátečních 20:00 hodin do nedělní půlnoci.

Mezi Velkým Beranovem a Měřínem se budou stavební dělníci na dálnici pohybovat od pondělí. Ten den a v úterý bude doprava svedena jen do jednoho pruhu.

Obě stavby mají být dokončeny v roce 2021, náklady na ně v součtu převýší 3,4 miliardy korun.

Modernizace dálnice D1

FOTO: Mapy.cz

Na D11 opravy omezí provoz do srpna

Silničáři v pátek také začnou s rekonstrukcí levé části osmikilometrového úseku dálnice D11 mezi pražskými Horními Počernicemi a Jirny. Provoz bude v úseku omezen do konce letošního srpna.

Modernizace prvních osmi kilometrů dálnice začala v loňském roce, kdy dělníci opravili pravý pruh dálnice ve směru do Hradce Králové. Letos pokračují na levém pruhu ve směru do Prahy. Opravy zahrnují kompletní výměnu vozovky včetně modernizace dalších zařízení dálnice, například kanalizace. Zrekonstruována bude také křižovatka u Horních Počernic, která dálnici napojuje na Pražský okruh.

Opravovaný levý jízdní pruh tak bude po celou dobu rekonstrukce, která potrvá do konce srpna, uzavřen. Doprava bude svedena do pravého jízdního pruhu. Řidiči budou moci využívat dvou zúžených jízdních pruhů v obou směrech. S větším omezením budou motoristé muset počítat od pátku do neděle, kdy budou silničáři v úseku instalovat dopravní omezení.