„V Česku zatím chybí univerzální masově rozšířený digitální doklad totožnosti, jímž by se lidé mohli prokazovat při online komunikaci jak s úřady, tak i soukromými společnostmi,” uvedl ředitel ČBA Pavel Štěpánek.

„Nejrozšířenějším nástrojem digitálního ověřování totožnosti je bankovní identita pro přihlašování do internetového bankovnictví, která je prověřená a důvěryhodná. V zahraničí je často využívaná ke vzdálenému prokazování identity i pro potřeby nebankovních subjektů,“ dodal.

Vzdálené prokazování identity je podmínkou, aby lidé mohli čerpat digitální služby poskytované státem, v Česku například z Portálu občana či od soukromých společností, jako dodavatelů energií, operátorů i dalších.

Už od loňského léta přitom úřady vydávají nové občanské průkazy s čipem, které s pomocí čtečky umožňují vytváření elektronických podpisů. Mnoho let fungují navíc datové schránky. Většina lidí, ale i část úřadů dosud tyto možnosti nevyužívají. Přes datové schránky by mělo být možné komunikovat i se soukromými subjekty, tedy například s bankami, ani to ale vždy nefunguje.

Po vzoru Estonska



Bankovní identita by podle plánů zprostředkovávala pouze ověření identity, bez poskytování či uchovávání soukromých dat. Každé ověření prostřednictvím bankovní identity by bylo provedeno pouze na základě aktivity a souhlasu občana.

Za ověření identity by neplatili nic občané ani úřady. Zpoplatněny by byly pouze pro komerční poskytovatele služeb.

Podobné projekty spočívající ve spolupráci bank a státu při ověřování „digitální“ totožnosti již mnoho let úspěšně usnadňují každodenní činnosti obyvatel v mnoha zahraničních zemích, jako třeba v Dánsku, Švédsku, Kanadě, ale i v Indii či Spojených arabských emirátech.

Nutné změny zákona



„Estonci dokonce uvádějí, že jednotná digitální identita přispívá až dvěma procenty ročně k růstu jejich ekonomiky,“ uvedla asociace.

Zavedení digitálního průkazu předpokládá legislativní změny, například změnu zákona o bankách a zákona o elektronické identifikaci. Detaily nyní řeší banky s veřejnými institucemi, brzy se jednání přesunou na půdu Parlamentu ČR.

„Projekt nejenže přinese daleko větší dynamiku do tempa naplňování vládního programu pro Digitální Česko, ale také jasně doloží, že právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru je cestou, jak dostat Česko mezi nejvyspělejší digitální země,” řekl vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.