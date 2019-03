Podpora biopaliv od svého zavedení v EU vzbuzuje kontroverze. Původním cílem bylo navýšit jejich podíl na trhu pohonných hmot do roku 2020 na 10 procent. Politici od toho zprvu slibovali snižování emisí uhlíkových plynů, především CO2, které mají vliv na globální změnu klimatu. Studie z univerzity v Barceloně v roce 2008 naznačila, že v případě bionafty jsou přínosy minimální a převažují negativní dopady na půdu a krajinu. Byznys s řepkou je lukrativní hlavně díky podpoře biopaliv EU proto postupně podpory upouštěla a došlo k zastropování podílu biopaliv na trhu pohonných hmot na sedm procent. Pokud by k zastropování nedošlo, do roku 2020 by podle studie nevládní organizace Transport and Environment (Doprava a životní prostředí, T&E) z roku 2016 podpora biopaliv vedla ke zvýšení emisí o 3,7 procenta. I po zavedení stropu by byl dopad podpory na emise negativní. Proto studie doporučila konec biopaliv v EU po roce 2020.