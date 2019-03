Směrnice obsahuje dva kontroverzní články 11 a 13. První zmiňovaný je často označován jako „daň z odkazu“. Navrhovatelé chtějí, aby vyhledávače, sociální sítě a podobné služby platily vydavatelstvím za odkazy na články.

Článek 13 zase ukládá internetovým platformám povinnost zabývat se tím, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva.

Pro směrnici se vyslovilo 348 poslanců, 274 bylo proti. Hlasovalo se i o návrhu, aby se o těchto nejkritizovanějších článcích hlasovalo zvlášť. Tento návrh však neprošel o pět hlasů, upozornila na Twitteru pirátská europoslankyně Julia Reda. Novela tak nakonec prošla včetně kontroverzních článků.

Petici proti kontroverzní normě podepsalo více než pět milionů lidí, na protest kvůli ní nedávno na den stála česká Wikipedie a konaly se i protesty v ulicích.

Voting on individual amendments (like the proposal to delete #Article13) was rejected by a majority of just 5 votes. #SaveYourInternet pic.twitter.com/RprPoiH3dZ