Zpráva hodnotila země v šesti klíčových kategoriích, kterými je příjem, svoboda, důvěra, střední délka života, sociální podpora a štědrost.

„První desítka zemí je silná ve všech šesti kategoriích,” uvedl spoluautor zprávy John Helliwell, emeritní profesor Univerzity Britské Kolumbie. A to neplatí jen pro rodilé obyvatele. „Pravdou je, že loni byli všichni Finové šťastnější než obyvatelé ostatních zemí, ale také jejich přistěhovalci byli nejšťastnějšími přistěhovalci na světě. Není to o finské DNA. Jde o způsob života,” řekl Helliwell.

Poukázal na to, že lidé ve Finsku platí vyšší daně za sociální záchrannou síť, důvěřují vládě, žijí ve svobodě, jsou velkorysí a starají se jeden o druhého.

Rozdíly mezi prvními zeměmi jsou malé a pořadí se každoročně mírně mění. Letos stanulo na šesté příčce Švýcarsko, následuje Švédsko, Nový Zéland, Kanada a desítku nejšťastnějších uzavírá Rakousko, které vytlačilo Austrálii na 11. místo.

Česká republika se posunula z 21. na 20. místo. Slovensko vystoupilo na 38. z loňského 39. místa. Jak si všiml magazín Visegrad Insight, Česko je nejšťastnější zemí z Visegrádké čtyřky. Za 38. Slovenskem je 40. Polsko a 62. Maďarsko.

#V4 countries in the World Happiness Report 2019:

20 Czechia 🇨🇿

38 Slovakia 🇸🇰

40 Poland 🇵🇱

62 Hungary 🇭🇺



The full text of the report: https://t.co/U9ZZSAmg1M #InternationalDayOfHappiness @MartinCZV4EU @ZgutEdit @milann_sk @zuska_kepplova @Lukasz_Ogrodnik @IVejvoda @wprzybylski https://t.co/NV3SYeHCAB