Martin Procházka, Právo

Podle předsedy spolku Oprav­me Česko Jana Charváta lze v současnosti opravit jen 56 procent spotřebičů. „Zbytek zboží se při poruše opravit nedá. Na vině jsou známá ‚kazítka‘, která zkracují životnost spotřebičů. Nejsou to konkrétní součástky, ale spíše soubor výrobních postupů nebo použití nekvalitních materiálů, které způsobí, že levnější spotřebiče mají po dvou až třech letech poruchy,“ řekl Právu Charvát.

„Výrobci například úmyslně ztěžují opravitelnost tím, že používají místo šroubů nýty, nebo třeba tím, že baterie je pevnou součástí mobilního telefonu. Jeden z našich opravářů se dokonce setkal s tiskárnou, která měla přesně naprogramovaný počet stránek, které může vytisknout, a pak takzvaně umře,“ doplnil.

Lidé v případě poruchy podle průzkumu ze spotřebního zboží volí místo opravy nákup nového přístroje u televizí, praček nebo mikrovlnných trub. „Pokud jde o mikrovlnnou troubu, více než polovina lidí by si v případě poruchy okamžitě pořídila novou, případně by do opravy investovali maximálně tisíc korun. Nový vysavač by koupilo hned bez opravy 42 % a nový televizor 26 % lidí,“ uvedl Ivo Satek z Generali.

Notebooky stárnou nejrychleji

U některých výrobků lidé očekávají poměrně dlouhou životnost. Okolo 45 % procent Čechů předpokládá, že trouba jim vydrží fungovat více než deset let, 44 % zase věří, že přes deset let budou mít doma stejnou lednici. Ve skutečnosti má ale troubu doma víc než deset let jen 19 % a lednici jen 16 % lidí. Nejdéle mají lidé doma mikrovlnky. „Tutéž má přes deset let 22 % respondentů,“ uvedl Satek.

Na opačném pólu životnosti je notebook, který v českých domácnostech nejčastěji slouží tři až pět let. Jeho životnost ale bude dána spíše zastaráním a zpomalením zařízení než tím, že by přestal fungovat.

Oprava pračky stála podle dotázaných mezi 500 a 2500 korunami, 1000 až 2000 korun Češi platí za opravu ledničky. Za opravu myčky a televize nejčastěji platí kolem 2000 korun.