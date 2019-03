ČTK

V omluvě označil Diess svou volbu slov za nešťastnou. Vysvětlil, že se výrokem snažil poukázat na to, že dobré finanční výsledky poskytují koncernovým značkám větší svobodu při rozhodování. „V žádném případě nebylo mým úmyslem, aby se toto prohlášení dostalo do špatného kontextu. Na to, že taková možnost existuje, jsem v daném okamžiku nepomyslel,” prohlásil Diess.

Automobilka Volkswagen byla založena v roce 1937 v rámci vize nacistického vůdce Adolfa Hitlera umožnit německým rodinám pořídit si vlastní automobil. Během druhé světové války firma vyráběla vozidla pro německou armádu a využívala více než 15 000 pracovníků z koncentračních táborů, upozorňuje server BBC.

V současnosti koncern Volkswagen zahrnuje kromě hlavní značky VW také řadu dalších značek, například Audi, Porsche či Seat. Jeho součástí je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto.

Diess loni v dubnu v rámci reorganizace vystřídal v čele koncernu Matthiase Müllera. Předtím působil jako šéf hlavní značky VW.