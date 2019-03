Jestli se potvrdí, že se šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek snažil při hledání provozovatele mýtného systému zvýhodnit Kapsch, měli by premiér Andrej Babiš (ANO) i on sám vyvodit důsledky, prohlásil ministr dopravy Dan Ťok. Celý článek Ťok se pustil do Faltýnka, jednal krajně nestandardně»