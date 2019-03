Novinky, ČTK

Drážní inspektoři za první dva měsíce letošního roku řešili 220 incidentů, což je meziročně o zhruba 26 procent více a nejvíce za toto období minimálně od roku 2015. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce. Jde zejména o přejetí návěstidla na červenou.

Počet incidentů na železnici se v posledních letech zvyšuje nepřetržitě. Loni jich inspekce řešila celkem 1168.

Následky nehody vlaků v Brně

FOTO: Michal Šťastný, Právo

Co za nárůstem je, řeší úřady, dopravci i politici. Mluvčí Drážního úřadu Martin Novák uvedl, že za chybami strojvůdců může být jejich přetěžování dopravci, kteří tak řeší jejich nedostatek. V Česku je 9565 strojvůdců, dopravcům jich schází přes 300.

Někteří dopravci řeší personální nedostatek jejich využíváním nad rámec zákonem stanovené doby. Strojvůdci podle zákona o drahách mohou být ve službě maximálně 13 hodin, poté musí následovat minimálně osmihodinový odpočinek. Novák připustil, že někteří dopravci tyto limity nedodržují.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nehoda vlaků na Chrudimsku

„Pokud ale vyrazíme nyní na kontroly, je většinou vše v pořádku. Potřebovali bychom další nástroje pro kontrolu,“ řekl.

Někteří strojvůdci podle Nováka jezdí pro více dopravců najednou, často na úkor odpočinku. „Máme náznaky, že především menší dopravci využívají strojvůdce od větších firem, například formou brigád,“ podotkl mluvčí.

Drážní úřad proto chce zavést takzvaný monitoring licence strojvedoucího. Dopravce by při každé jízdě musel do systému zadávat licenci strojvedoucího, úřad by tak mohl lépe sledovat, zda strojvedoucí nepřekračuje maximální dobu jízdy, případně zda v době odpočinku nejezdí pro jiného dopravce. Úřad na systému začal pracovat před dvěma lety a zatím je ve zkušebním provozu, přičemž zapojení dopravců je dobrovolné. Povinné využití systému totiž zatím neumožňuje zákon o drahách, změnit by to mohla připravovaná novela.

Dalším faktorem, který může stát za chybami strojvůdců, může být podle Drážního úřadu i chování strojvůdců. Někteří se podle zjištění nedostatečně věnují řízení. Děje se tak zejména na trasách, které jsou pro strojvůdce rutinní, někteří tak za jízdy mohou používat chytré telefony či tablety, na nichž například sledují filmy či hrají hry.

Ministr dopravy Daň Ťok (za ANO) apeloval na České dráhy i Drážní úřad, aby zintenzivnily kontroly strojvůdců. Podle něj by se také pro ně mohl zavést bodový systém podobný tomu, jaký funguje u řidičů. Ťok to řekl v úterý po jednání se zástupci Správy železniční dopravní cesty, Drážního úřadu, Drážní inspekce a Českých drah.

Na události reaguje i opozice. Podle lidovců by vláda měla nechat zkontrolovat funkčnost zabezpečovacích zařízení na železnici. Podle Pirátů by měla urychlit modernizaci těchto zařízení, která podle nich měla být ukončena kolem roku 2010.

O incidentech na železnici bude ve středu mimořádně jednat vedení Českých drah bude ve středu mimořádně jednat. Zváží nová bezpečnostní opatření a zpřísnění kontrol.