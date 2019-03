Google následně vyplatil celkem 9,7 milionu dolarů (220 milionů korun) v rámci kompenzací 10 677 podhodnocených zaměstnanců za rok 2018. Většina z nich byli muži.

Google je v poslední době pod velkým tlakem, aby se údajnou diskriminací zabýval. Americké ministerstvo práce dokonce zahájilo vyšetřování, jestli společnost systematicky podhodnocuje ženy.

Společnost také čelí žalobám bývalých zaměstnankyň, které měly pocit, že dostávaly méně peněz než jejich kvalifikovaní mužští kolegové.

A survey of employee salaries at Google found that more men than women were being underpaid. The company acknowledged that the analysis did not address broader issues of gender inequity. https://t.co/zFD1eTk27H