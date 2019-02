Tomáš Volf, Novinky

„Co tam kdo stahuje, vždyť signál furt padá a je to pomalé, to mám rychlejší mobilní,“ popsal jeden z diskutujících na Facebooku. „U mě alespoň takřka vždy nefunkční,“ zní další komentář na adresu wi-fi ČD. „Omezit data? Víc už to snad ani nejde, ne?“ ptá se řečnicky další cestující.

O zvažovaném omezení stahování objemu dat přes wi-fi řekl tento týden serveru Zdopravy.cz člen představenstva ČD Radek Dvořák. Vysvětlil, že dráhy dosud měly od operátorů výjimku, díky které mohli cestující neomezeně stahovat soubory během cesty. Objem spotřebovaných dat byl však vyšší, než všechny strany očekávaly, operátoři tedy chystají zrušení výjimky.

„Operátoři nám napsali, že končí s neomezenými tarify a že nám budou připojení zpoplatňovat podle stažených dat,“ citoval Dvořáka server.

Víc už to snad ani nejde, ne? — Lucie A. Sulovská (@sulovsk) February 25, 2019

Wi-fi poskytují ve vlacích drah operátoři O2 a T-Mobile. Mluvčí T-Mobile Martina Kemrová Novinkám řekla, že nic nemění ani neruší, změna se má týkat O2.

„Smlouva uzavřená s poskytovatelem připojení ve vlacích - společností ČD Telematika - nyní končí. Do chystaného výběrového řízení se plánujeme přihlásit, konkrétní podobu nabídky je však předčasné komentovat,” řekla Novinkám mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Mluvčí ČD Radek Joklík Novinkám upřesnil, že v současné době poskytují wi-fi ve více než 800 dálkových i regionálních spojích a v dalších 300 dálkových vlacích se nyní instaluje.

„V rámci této služby zajišťované prostřednictvím dvou mobilních operátorů máme doposud na čerpání dat ve vlacích výjimku, která umožňuje cestujícím odebírat neomezený objem dat. Zákazníci si tak během cesty volně stahují filmy, videa, skypují a podobně. To samozřejmě objem čerpaných dat oproti původnímu očekávání výrazně zvýšilo, což operátory vede k tomu, že nám oznámili, že dojde ke zrušení této výjimky na neomezené čerpání dat. Nicméně v tuto chvíli platí stávající stav,“ dodal.

ČD nyní platí operátorům za wi-fi zhruba 15 milionů korun, po zrušení výjimky by to mohlo být tři až čtyřikrát více. Od státu a krajů dostávají dráhy ročně dotace kolem 14 miliard korun na provoz nevydělávajících tratí a zajištění dopravní obslužnosti. V roce 2017 byly v zisku 984 milionů korun. Je otázkou, zda kvůli desítkám milionů stojí za to měnit podmínky pro cestující, navíc když dráhy už vyjednávají s operátory o nových smlouvách.

Jak by takové omezení dat mohlo vypadat? „Například u projektu Praha - Berlín - Hamburk jsme museli na německém území omezit objem dat v první třídě na 500 MB a ve druhé na 200 MB (na uživatele - pozn. red.), abychom mohli i tam připojení poskytovat zdarma. Je to tím, že náš partner v projektu - Deutsche Bahn platí v Německu za stažený objem dat,“ ilustroval Joklík.

Řada komentářů na sítích v této souvislosti míří na nedávné výroky ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové o tom, že data jsou drahá, protože je Češi málo využívají.

Podle paní ministryně by ČD určitě měly dostat slevu když tak hojně používají data, ne? :-) A světe div se oni jim místo toho opetátoři smlouvu vypiví :-)))). Vítejte v nejsvobodnější zemi na světě 😎. Zveřejnil(a) Marek Hubka dne Pondělí 25. února 2019

Konkurenční soukromí dopravci Regio Jet a Leo Express se zatím ke změnám nechystají. Ani rozhodnutí ČD ještě definitivně nepadlo.

„Možností regulace je více a způsoby a míru případného omezení zatím pouze analyzujeme,” dodal mluvčí státního dopravce. O případných změnách budou dráhy zákazníky včas informovat.

„Naší primární snahou je, aby služba byla pro běžné surfování po internetu zachována bez omezení a omezení čerpání objemu dat aby se zákazníků dotklo co možná nejméně. V souvislosti s tím ale zejména z důvodu dalšího rozšiřování wi-fi ve vlacích aktuálně připravujeme vypsání nové zakázky na operátory, kteří budou službu připojení k internetu a čerpání dat ve vlacích ČD nadále zajišťovat. Vypsání zakázky předpokládáme do přelomu dubna a května,“ uzavřel Joklík.