Kraft Heinz rovněž oznámil, že o více než třetinu sníží dividendu. Akcie po oficiálním ukončení obchodů reagovaly na tyto zprávy poklesem o 20 procent k rekordnímu minimu.

Firma oznámila, že v říjnu obdržela od burzovní komise předvolání v souvislosti s vyšetřováním účetních postupů a vnitřní kontroly u procesů týkajících se zásobování. Firma po předvolání zahájila vlastní vyšetřování a zavádí nová opatření, která mají zlepšit vnitřní kontrolu.

Kraft Heinz shares plunged more than 18% in after-hours trading on Thursday after the company disclosed that it had received a subpoena from the SEC. The whiff of the accounting scandal drove the company's shares below $40 a share, to their lowest level ever #Stocks @KraftHeinzCo pic.twitter.com/xRG9UcP1HW