Karolina Brodníčková, Právo

Šéfka sociálního výboru Sněmovny Radka Maxová (ANO) takový krok nezavrhla, ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) si počká na detaily. Na rozdíl od spoření u soukromých společností, kde už je zapojeno 4,5 milionu lidí, by stát vložené prostředky garantoval.

„Piráti podporují možnost zřízení státního důchodového fondu s osobními konty poplatníků sociálního pojištění pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění inspirované Norskem či Švédskem,“ navrhuje Martínek.

Fond by měl být veden u ČNB a spravován státní institucí, jako je např. Česká správa sociálního zabezpečení. Výnos ze spoření by měl být ve výši inflace.

„Pokud by občan chtěl využít naspořené prostředky ve státním důchodovém fondu před splněním podmínek řádného důchodu, mohl by vybrat pouze peníze, které vložil, bez zhodnocení,“ napsal Martínek. „Výjimkou s možností plné výše výběru by byly případy, kdy by chtěl střadatel využít dané prostředky na zajištění své potřeby bydlení,“ dodal.

Peníze by si na účet mohl posílat každý občan kdykoliv, poukázat by na něj mohl také přeplatek na sociálním pojištění. Přispívat by mohli i zaměstnavatelé, kteří by si to odečetli z daní.

Hornické firmy by platily víc

Zaměstnavatelé v rizikových povoláních, jako jsou horníci, by podle návrhu odváděli za své lidi vyšší sociální pojištění nebo jim přispívali do zaměstnaneckých fondů.

Průměrný důchod by měl přesahovat více než 40 procent a minimální důchod 30 procent průměrné mzdy. Penzistům by měla zůstat možnost odejít do předčasného důchodu, který by byl adekvátně krácen. Piráti by chtěli prosadit zrušení zákazu práce v předčasném důchodu.

Stát by měl víc podporovat osoby, které se rozhodnou odchod do důchodu odložit. „Celkově by tak měla být věková hranice odchodu do důchodu spíše orientační,“ napsal Martínek. Dnes platí nejvyšší věková hranice pro odchod do důchodu 65 let.

Maláčová si počká, až jí Piráti hotový návrh představí. „Mojí úlohou je teď hledat taková řešení, která budou mít podporu napříč spektrem, aby se nám podařilo v důchodovém systému postupně napravovat nespravedlnosti,“ sdělila Právu.

„Nižší penze žen, dřívější odchod pro náročné profese, příjmy systému, aby byla zajištěna mezigenerační spravedlnost pro současné seniory, ale i budoucí generace, a spravedlivé vdovecké a vdovské důchody,“ dodala Maláčová.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš má výhrady. „Penzijní účet spravovaný ČNB nemá moc logiku v průběžném systému, kdy nelze kapitalizovat zdroje. Garance státu jsou a musí zůstat samozřejmostí i přes diskusi o osamostatnění účtu zmíněném v programovém prohlášení vlády. Otázkou je, jaký vlastně penzijní systém piráti chtějí. Tady není půda pro nepromyšlené experimenty,“ napsal Právu.

Předseda SPD Tomio Okamura Právu řekl, že primární problém podle něj je, z čeho se budou důchody financovat. „A jaký model nastavit, tj. zda důchody budou solidární dávka, nebo zásluhové, a nakolik tu bude průběžné financování případných schodků od státu,“ uvedl.

Směr, jakým se Piráti ubírají, se nelíbí první místopředsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. „Jakékoliv ručení státu za soukromé vklady je z hlediska státního rozpočtu nereálné. Navíc se něco takového neslučuje s funkcemi ČNB, proto je tento směr uvažování pro nás neakceptovatelný,“ napsala Právu.

Podle poslance ODS Jana Skopečka se musí každá reforma penzí opírat o zdroje z vlastního spoření lidí nebo jejich investic. „Stát by si měl hrát na spořitelnu v co nejmenší možné míře. Jeho role by měla být v průběžném systému a to, co si člověk spoří, by mělo být prostřednictvím bankovních společností,“ sdělil Právu.