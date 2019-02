Jiří Novotný, tov, Novinky, Právo

„Ve spolupráci s BESIP, Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), dopravní policií a ministerstvem vnitra dotahujeme opatření, která souvisejí se zavedením značky. Ještě na jaře budeme připraveni začít umísťovat první tabule,“ ujišťuje Rezková.

Policie navrhla prvních sedm nadjezdů, o kterých se nyní jedná. Značky by měly být nejprve umístěny na exitech 41 a 357 na dálnici D1, na exitu 0 na D2 u Brna, na exitech 146 a 169 na D6, na exitu 41 na D11 a také na exitu 67 na D5. Později by podle resortu dopravy měly značky přibýt i na dalších rizikových místech.

Případy se množí

A jak ukazuje poslední událost, je nejvyšší čas, protože případy se množí. Dispečeři řehlovické správy a údržby dálnice D8 například ve středu nevěřili svým očím, když na kamerách zaznamenali před tunelem Prackovice na Litoměřicku patnáctimetrový autobus s německou registrační značkou, jak se otáčí z původního směru na Německo zpět na Prahu.

V autobuse na mezinárodní dálkové lince do Berlína sedělo devět cestujících.

Řidič otáčel na dálnici autobus

„Řidič své jednání zdůvodnil tím, že se řídil navigací,“ informovala ve středu policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Jde o častý a přitom velmi nebezpečný přestupek. Například 14. února najela na dálnici D5 škodovka řízená 83letým seniorem do protisměru a po několika kilometrech se poblíž Rokycan na 60. kilometru čelně srazila s jiným vozem.

Senior po převozu do nemocnice zemřel a řidič druhého auta je v kritickém stavu. O den později se zase řidič v protisměru ocitl na dálnici D10 ve směru na Turnov. Policistům se ho naštěstí podařilo na 31. kilometru zastavit, předtím však stačil způsobit dvě lehčí nehody.

Umístění nových značek

Že je tato dopravní značka skutečně potřeba, ukazuje statistika, podle níž kamery předloni zaznamenaly 321 případů vjetí do protisměru a loni zhruba 330. Důvodem byly nepozornost, únava či špatný zdravotní stav řidiče, ale někdy i nepřehledné značení nájezdů.

Na to, že se výběr vhodných míst a rozmístění značek, jež ministr dopravy Dan Ťok přislíbil loni v létě, vleče, upozornily Novinky už minulý týden.

Vzhledem k tomu, že jde o informačně-provozní značku, nejsou k jejímu zavedení potřeba žádné legislativní změny ani vyhláška.

S iniciativou zavést značku Stop, jste v protisměru přišly loni dopravní policie a oddělení BESIP ministerstva dopravy. Inspirovaly se příkladem Německa, Rakouska a Slovenska, kde se taková značka osvědčila jako účinná prevence. „Opilým řidičům či narkomanům ani tato nová značka v nesprávném nájezdu na dálnici zřejmě nezabrání. Jsou ale mnozí řidiči, kteří se chovají jen zmateně,“ říká vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

Pokud motorista omylem vjede na dálnici do protisměru, měl by zastavit na krajnici, zapnout varovné blinkry, v reflexní vestě odejít z vozu za svodidla a zavolat policii. „Nejdůležitější je, aby se řidič nesnažil na dálnici auto otočit. Nejen že se to nesmí, ale je to mimořádně riziková akce, která vzhledem k rychlosti projíždějících vozidel může mít fatální následky,“ upozorňuje Neřold.

Na tuzemských dálnicích už dnes funguje systém detekce vozidel v protisměru. Čidla jsou nainstalována na mýtných branách, a jakmile zaregistrují vůz jedoucí opačným směrem, spustí poplach v národním informačním centru ŘSD.

To se pak ihned snaží prostřednictvím dálničních informačních tabulí i relací v rozhlase varovat řidiče. „Když řidič zaregistruje zprávu o vozidle v protisměru na komunikaci, po níž právě jede, měl by zvýšit pozornost, zpomalit a zařadit se do pravého jízdního pruhu,“ doporučuje Neřold.

Na dálnici je za jízdu v protisměru i za otáčení a couvání nyní pokuta ve správním řízení pět až 10 tisíc korun a sedm trestných bodů. V novém bodovém systému, který chystá MD, se má sice počet bodů snížit na šest, ale postih má stoupnout na sedm až 25 tisíc korun.