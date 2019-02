Novinky

Jde prý o reakci na oznámení, že Česko začne od čtvrtka kontrolovat veškeré hovězí maso, které se přiveze z Polska.

„Nechceme to oplácet, ale pokud budeme vydíráni, nic jiného nám nezbývá,” řekl stanici ministr.

Też możemy sprawdzać czy zawsze temperatura jest odpowiednia, daty ważności, zawartość słodu, alkoholu. Nie chcę odpłacać pięknym za nadobne, ale jeżeli będziemy szantażowani nie mamy innego wyjścia - Ardanowski o "odwetowych" kontrolach czeskich produktów, np... piwa @TOKFM_NEWS pic.twitter.com/8vQKgcimya — Tomasz Fenske (@tomaszfenske) 20. února 2019

Český ministr zemědělství Miroslav Toman ve středu uvedl, že Česko začne s kontrolami masa poté, co veterináři objevili zásilku 700 kilogramů polského hovězího kontaminovaného bakterií salmonely.

ČTĚTE TAKÉ Hovězí maso z Polska nakažené salmonelou se dostalo do Brna i Olomouce



Ta u tohoto typu masa není častá, ale může být tím nebezpečnější, protože hovězí se často konzumuje málo tepelně opracované, v některých úpravách i syrové. Vaření salmonelu ničí.

Místa, kam bylo podle veterinářů distribuováno hovězí maso nakažené salmonelou.

FOTO: Novinky s použitím Mapy.cz

Maso se dostalo do distribučního centra v Dolních Jirčanech, odtud putovalo na pět míst do Česka a také na Slovensko. Šlo do distribučního centra Makra v Kozomíně, velkoobchodu s potravinami Bikos v Olomouci, do jídelny Kocourek v Brně, do MP Krásno ve Valašském Meziříčí, k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích a na Slovensku do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom.

Veterináři maso hledají, zatím je jasné, že maso pro velkoobchod Bikos zůstalo ve skladu a bude zlikvidováno.