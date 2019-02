bož, Novinky

„Trump se možná chystá uvalit cla na evropská auta pod záminkou národní bezpečnosti. To by byla v mnoha ohledech pohroma,“ nechal se slyšet Krugman na Twitteru. Nobelista připomněl, že cla by měla tak negativní dopad, že jsou proti nim i americké automobilky. „Rozvrátilo by to jejich dodavatelské řetězce, aniž by jim to umožnilo dostatečné navýšení prodejů,“ dodal.

OK, folks, this is potentially very serious: Trump may be about to impose tariffs on European cars in the name of national security. This would be a disaster on multiple levels 1/ https://t.co/m3bNAwYlHn — Paul Krugman (@paulkrugman) 18. Februar2019

Podle Krugmana je navíc závažné, že se Trump snaží zneužít kartu národní bezpečnosti, kterou pravidla Světové obchodní organizace (WTO) uznávají jako jednu z mála výjimek, kdy na sebe členové mohou uvalit nová cla.

„Je to absurdní a každý to ví. Zneužití národní bezpečnosti by v zásadě znamenalo, že Spojené státy dávají na odiv pohrdání obchodními dohodami,“ myslí si Krugman. Podle něj jsou navíc evropské státy nedůležitějšími spojenci USA. „Nebo možná za pár měsíců bývalými spojenci,“ dodal nobelista.

And the abuse of the national security loophole -- this is absurd, and everyone knows it – would basically mean that the US is showing contempt for trade agreements 3/ — Paul Krugman (@paulkrugman) 18. Februar 2019

Americké ministerstvo obchodu podle médií poslalo v neděli Trumpovi vyjádření, zda dovoz automobilů představuje riziko pro národní bezpečnost. Obsah stanoviska je v tuto chvíli tajný. Pokud by úřad shledal, že bezpečnostní riziko existuje, Trumpovi by to umožnilo uvalit vysoká cla na dovoz, kterými vyhrožoval již delší dobu.

„Pokud by se stanovisko ministerstva obchodu přetavilo v činy, které by poškozovaly evropský export, Evropská unie by svižně a adekvátně zareagovala,“ řekl k tomu podle listu Financial Times mluvčí komise Margaritis Schinas.

Spojené státy nyní uplatňují dovozní clo 25 procent na lehké nákladní vozy a pickupy a 2,5 procenta na menší auta. EU má na dovoz aut z USA jednotné clo deset procent. Trump se opakovaně vyjadřuje, že by chtěl cla na dovoz osobních aut zvýšit na 25 procent. Zároveň odmítl nabídku Evropské komise, že by obě strany cla na dovoz automobilů zcela zrušily.