„Myslíme si, že si senioři zaslouží důstojné penze, a proto v těchto dnech předložím do meziresortního připomínkového řízení změnu příslušné legislativy,“ potvrdila na čtvrteční tiskové konferenci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ministerstvo podle ní navrhne zvýšení starobních důchodů od příštího ledna v průměru o 900 korun, přičemž by se znovu měl zvýšit podíl pevné části penze. O kolik by to mělo být, ale Maláčová neřekla.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Zatímco pevný díl je pro všechny stejný, v zásluhové procentní výměře se odrážejí odpracované roky a výše výdělků a odvodů. Podíl zásluhové části se zmenšil už od letoška, pevná část důchodu nově odpovídá deseti procentům průměrné mzdy místo dřívějších devíti procent.

To bude hrát roli při budoucích valorizacích. Do navýšení pevného dílu poputuje větší část z přidávané sumy, do procentní výměry menší. Lidé s nižší penzí si tak přilepší, ostatním porostou důchody o něco pomaleji. „Co se týká diskuse ‚zásluhovost versus solidarita‘, je opravdu potřeba mít oba tyto principy v balanci, v harmonii,“ řekla Maláčová.

Důchodový účet ČR

„Zásluhovost je velmi důležitá, na druhou stranu musíme také pomáhat těm, kteří pracovali a mají nízké důchody,“ zdůraznila Maláčová. Plány vládních politiků na další zvyšování penzí přicházejí v době, kdy ještě nejsou k dispozici parametry pro výpočet pravidelné valorizace důchodů v příštím roce. Ale už teď je jasné, že jen díky růstu spotřebitelských cen a polovině růstu reálné mzdy si důchodci v průměru o 900 korun polepšit nemohou.

Podle Maláčové by to bylo v průměru maximálně o 700 korun. Právě proto chce ministryně přijít se změnou zákona, která přidání penzistům nad rámec zákonné valorizace umožní.

Penze podle počtu dětí?

Záměr opět výrazněji zvyšovat důchody Babiš zdůvodnil tím, že penze teď rostou pomaleji než mzdy. Pravicová opozice se ale k dalšímu přidávání důchodcům nad rámec pravidelné valorizace staví kriticky.

„Takové změny v penzijním systému, které by snížily zásluhovost při vyplácení důchodů, jsou pro nás naprosto nepřijatelné,“ uvedl ve čtvrtek například poslanec ODS Jan Bauer. Premiér Babiš a ministryně Maláčová přišli od začátku roku nezávisle na sobě už s několika vlastními návrhy na změny v penzijním systému. Nejdřív Maláčová prohlásila, že bude chtít po vznikající důchodové komisi, aby posoudila, zda by spoření na důchod v penzijních fondech nemělo být pro všechny povinné.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)

Babiš pak začal mluvit o modelu penzijního systému, který by měl stát na třech pilířích, dvou povinných a jednom dobrovolném. Základem systému, který navrhoval už před patnácti lety ještě jako šéf penzijního fondu ING současný guvernér ČNB Jiří Rusnok, by byl rovný důchod podle počtu dětí a k tomu povinné spoření.

Průměrný starobní důchod vzrostl od letošního ledna o devět set korun na zhruba 13 300 korun. Babiš slibuje, že na konci volebního období v roce 2021 bude průměrná částka 15 000 korun. Také dříve několikrát uvedl, že by se měl od státního rozpočtu oddělit důchodový účet, na který by plynuly odvody a z něhož by se vyplácely penze.

Změny v penzijním systému má letos připravit nová důchodová komise, která má hodnotit hlavně návrhy ministerstva práce. Poprvé se má sejít příští týden. Podle Maláčové se komise nejdříve zaměří na řešení nižších penzí žen a dřívější důchod pro vybrané profese. Poté by se mohla věnovat příjmům důchodového systému a nastavení pozůstalostních penzí. Babiš potvrdil, že na tomto zadání se vládní koalice domluvila.