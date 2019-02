ČTK

Až do roku 2013 byla platební bilance ČR vždy schodková. V roce 2014 byl poprvé zaznamenán přebytek, a to 7,9 miliardy korun. O rok později to bylo 11,3 miliardy korun, v roce 2016 pak 52,6 miliardy korun a předloni rekordních 54,16 miliardy korun.

„Příznivě na běžný účet působila slabší koruna i lepší bilance zahraničního obchodu v závěru minulého roku. Nicméně v tomto roce očekáváme, že koruna posílí a přebytek zahraničního obchodu dále mírně poklesne,” uvedl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Za celý letošní rok by podle něj měl přebytek běžného účtu činit zhruba 30 miliard korun.

Za loňský kladný výsledek mohou především první čtyři měsíce, kdy celkový přebytek činil téměř 87 miliard korun, a to navzdory březnovému schodku. V něm pak byla platební bilance čtyři měsíce v řadě od června do září.

„Minulý rok se k solidní dynamice vývozů přidaly i dovozy. Důvodem byl solidní růst investic i zvyšující se poptávka domácností po zboží ze zahraničí,” doplnila analytička Komerční banky Monika Junicke.