Jiří Novotný, Právo

„Hlavním důvodem změny bylo celý systém zjednodušit a usnadnit lidem nákup v daném okamžiku nejlevnější jízdenky. Současně budeme moci mnohem dynamičtěji než dříve pracovat s cenami jízdného, tak jak je to obvyklé u konkurenčních železničních dopravců či u nízkonákladových leteckých společností,“ uvedl v tiskové zprávě náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Michal Štěpán.

Jízdné nejen ve vlacích, ale i v autobusech a lanovkách spadá od 1. února do nižší sazby daně z přidané hodnoty. Místo patnácti je nově jen deset procent. Dopravci ale už naznačili, že ceny jízdenek nezlevní, protože jim rostou náklady. České dráhy s novým jízdním řádem, který začal platit loni 9. prosince, naopak zdražily cenu obyčejného jízdného i jeho dalších druhů vypočítávaných ze základního ceníku v průměru o 2,5 procenta

Čím dříve, tím levněji



Základní Flexi jízdenku, která nahradila tu obyčejnou, lze do druhé i první vlakové třídy jakéhokoliv vlaku ČD koupit nejdříve dva měsíce před cestou a pak kdykoliv až do odjezdu spoje za nezměněnou cenu. Jiné to je ovšem u Flexi zvýhodněné jízdenky. Ta je nejlevnější v době mimo dopravní špičku, a naopak nejdražší ve špičkových časech a v pátek a neděli, kdy je vytíženost vlaků největší.

O této flexibilitě se Právo v pátek přesvědčilo na webu ČD. Například jízdenka v rychlíku z Brna do Břeclavi pro spoj odjíždějící ve 12 hodin 24 minut stála 93 korun, ale pro vlak s odjezdem o hodinu později jen 79 korun. U Vázané jízdenky zase platí pravidlo, že čím dříve si ji cestující pořídí, tím levněji pojede. Koupit si ji jde až dva měsíce předem, použita ovšem může být jen pro cestování ve druhé třídě konkrétního vlakového spoje. K mání je zatím pouze v e-shopu ČD, ale do konce prvního pololetí to dráhy slibují umožnit i v nádražních pokladnách.

Přibudou možná i povinné místenky



Pro všechny tři typy jízdenek pak platí, že nižších cen dosáhne cestující s In Kartou. Na otázku Práva, zda se zavedením nových typů jízdenek České dráhy už přestaly uvažovat o povinných místenkách do všech svých vlaků na komerčně provozované trase mezi Prahou a Ostravou, mluvčí ČD Radek Joklík sdělil: „Od záměru jsme neupustili, stále je to ještě v úvahách.“

Počet cestujících ve vlacích ČD od roku 2010 trvale roste, zejména v příměstské a dálkové dopravě. Loni České dráhy přepravily 179,23 milionu lidí, což byl meziroční nárůst o 4,5 milionu. Zhruba pěti procenty k tomu přispěly 75procentní slevy pro mladé a seniory, které stát zavedl ve vlacích a linkových autobusech všech dopravců od 1. září. Ty samozřejmě zůstávají i po změně systému jízdného ČD v platnosti. S dalším růstem počtu cestujících počítají nejen České dráhy, ale i soukromí dopravci RegioJet a Leo Expres.