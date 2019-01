Německý ministr hospodářství: Nechceme levnou jadernou elektřinu od sousedů

Plánovaný odklon Německa od uhelné energie by neměl být kompenzován dovozem jaderné energie ze sousedních států. Řekl to německý ministr hospodářství Peter Altmaier. Do Německa vyváží uhlí a elektřinu i Česko.