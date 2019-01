ČTK

„Za rok 2018 byl přínos (EET) 12,3 miliardy korun, a to nám nejede třetí a čtvrtá vlna EET," řekla Schillerová ve čtvrtek na kongresu pro tradiční trh Samoška v Olomouci.

EET začala v Česku platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Plánovány jsou další dvě vlny.

Fáze zavádění elektronické evidence tržeb



Termín spuštění Obor činnosti 1. fáze 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby 2. fáze 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod 3. fáze

(odloženo) 1. 3. 2018 ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 4. fáze

(odloženo) 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti

Stát loni na daních podle Schillerové díky EET vybral navíc 9,5 miliardy korun, zatímco v roce 2017 to bylo 5,7 miliardy korun. Kromě DPH a daně z příjmu fyzických a právnických osob má EET pode Schillerové pozitivní vliv i na výběr daní z mezd, protože se narovnaly podmínky a ubylo vyplácení nezdaněných odměn za práci.

„Když se zaváděla EET, tak průměrná mzda v restauračních službách byla něco málo přes 12 000 korun. Už za čtvrt nebo půl roku se zvýšila o několik tisíc korun," tvrdí Schillerová. Zásluhou EET se v roce 2018 podle Schillerové zvýšil i výběr sociálního a zdravotního pojištění. Přínos EET v této oblasti podle Schillerové v roce 2018 činil zhruba 2,8 miliardy korun, zatímco v roce 2017 byl 2,2 miliardy korun.

Ministerstvo loni na podzim odhadlo, že v případě spuštění třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb do veřejných rozpočtů přinést letos 14,6 miliardy korun a v následujícím roce 17,5 miliardy korun. Pokud by další vlny spuštěny nebyly, roční přínos EET by podle loňského odhadu resortu měl činit zhruba 13,6 miliardy korun.

Třetí a čtvrtá vlna



Plánovaná třetí vlna EET by se měla týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrté vlně by pak měli podléhat vybraní řemeslníci. O novele zákona, která obsahuje vedle spuštění dalších fází EET i například možnost pro drobné podnikatele evidovat tržby bez připojení k internetu, Poslanecká sněmovna zatím nerozhodla.