Za rok v Česku přibylo 13 tisíc podnikatelů. Podle ekonoma ale vymírají

Za rok 2018 v Česku přibylo 13 tisíc fyzických osob podnikatelů, což je nejvyšší přírůstek za posledních šest let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Polovinu nových podnikatelů tvořili mladí lidé do 30 let. Počet starších podnikatelů se ale postupně snižuje. Podle ekonoma Lukáše Kovandy lze dokonce říct, že podnikatelé v Česku vymírají.