„Ani jedna z linek nemá pro (další provoz) obchodní potenciál či předpoklad dalšího růstu poptávky,“ sdělil již dříve serveru Zdopravy.cz mluvčí ČSA Daniel Šabík s tím, že hlavní překážkou je nedostatek vhodných letadel pro tyto lety po novém roce.

ČSA dosud na linkách využívaly tři pronajaté letouny ATR 42, které však v následujících týdnech vrátí jejich majitelům, přičemž další prodloužení pronájmu už neplánují. Větší stroje, které má dopravce ve své flotile, na linky nasazovat nechce.

Provoz linek v pátek končí, ačkoliv linku mezi Prahou a Ostravou dopravce na jaře posiloval o nové frekvence a sliboval si od toho navýšení počtu cestujících. Dopravce nabízel až čtyři lety týdně.

Téměř sto let v provozu



Linky z Prahy do Bratislavy dosud létaly v obou směrech třikrát týdně. Spoje po příletu do Bratislavy následně pokračovaly až do Košic a zpět.

Spoje z Prahy do Bratislavy ČSA uvedly do provozu hned po svém vzniku v roce 1923. Do roku 2011 dopravce v rámci Česka létal také z Prahy do Brna, kvůli malé vytíženosti však linku zrušil.

V únoru se většinovým vlastníkem společnosti ČSA stala společnost Travel Service. Ta rozhodla o změně ve vedení firmy, novým šéfem ČSA se stal po Jozefu Sinčákovi Petr Kudela, a také o výměně letadel. ČSA se zbaví Airbusů A319, které nahradí novými Boeingy 737-800 patřícími mateřské společnosti.