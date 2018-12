Americká centrální banka (Fed) zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Centrální banka uvedla, že ekonomika USA stoupá solidním tempem a trh práce se nadále zlepšuje. Signalizovala ale, že v příštím roce tempo zvyšování úrokových sazeb zpomalí a že s ohledem na výkyvy na finančních trzích a zpomalování globálního hospodářského růstu se období zpřísňování měnové politiky chýlí ke konci.

Fed zvýšil sazby počtvrté v letošním roce a podeváté od prosince 2015, kdy začal téměř z nuly sazby zvyšovat. Americký prezident Donald Trump v úterý na Twitteru napsal, že doufá, že Fed neudělá další chybu. Podle Trumpa přísná měnová politika poškozuje ekonomiku.

„Šéf Fedu Jerome Powell prohlásil, že při svém rozhodování nepodléhá politickým tlakům. To je velmi správné, protože Fed musí být transparentní a předvídatelný. Kdyby centrální banky měnily svůj postoj pokaždé, když se politikům nebude něco líbit, nastal by v ekonomice chaos,“ komentoval Kamil Bednář ze společnosti BH Securities.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!