Právo

Důvodem velkého zájmu o fyzické nákupy je mimo jiné obava ze včasného nedoručení vánočních dárků. Nápor lidí a aut byl v Liberci během víkendu takový, že jen projetí příjezdové cesty ke Globusu se v dlouhé koloně natáhlo na desítky minut, a centrum Fórum dokonce několikrát za den úplně uzavřelo vjezd do svého přeplněného parkovacího domu.

Celkové tržby řetězce Globus, jak sdělila mluvčí Rita Gabrielová ČTK, byly o tomto víkendu o polovinu vyšší než celoroční průměr. Největší zájem je podle ní v době adventu o potraviny, ale rostou i nákupy oblečení nebo hraček.

Před parkovacím domem muži v oranžových vestách



Vjezdy do parkovacího domu regulovali mladí muži v reflexních vestách. „Je to nutné opatření. Vevnitř už nejsou místa k parkování,“ řekl Právu jeden z nich.

„Dnes jsme vjezd uzavřeli už podruhé a podle situace ho znovu otevřeme. Ze zkušeností víme, že za hodinu vyjede až 300 aut,“ dodal.

Je vidět, že Češi mají díky dobré ekonomické situaci chuť utrácet Marie Havlíčková, Slevomat

Situace, že je parkovací dům přeplněný k prasknutí, se teď ve Fóru opakuje víkend co víkend. „A překvapivě to nejsou jen víkendy, regulovat počet aut musíme i ve všedních dnech,“ doplnil mladík u vjezdu do parkovacího domu.

Dopravní kolaps o víkendu nastal i na příjezdu k nákupnímu centru Globus. Dostat se k němu řidiči museli z komplikovaného místa dvou kruhových objezdů v těsné blízkosti u sebe, které Liberečané nazývají Sněhulák.

Lidé nakupují o stříbrné neděli v OC Chodov.

FOTO: Petr Horník, Právo

Projet jím bez zdržení je i v době špičky ve všední dny v podstatě nemožné. A vydat se sem o adventním víkendu, to už chce hodně odvahy, pevné nervy i kupu trpělivosti. „Mám pocit, že posledních 200 metrů jsme sem jeli snad hodinu,“ konstatoval Petr z Jablonného v Podještědí, který sem v sobotu dopoledne přivezl rodinu.

Kulturní akce

V řadě nákupních center se konají kulturní akce, koncerty i další vystoupení. Ti, kteří přišli jen nakupovat, se tak v libereckém Fóru musí vyhýbat lidem, kteří sledují koncert skupiny s velkými xylofony nebo vystoupení souboru lidových tanců.

Strávit třeba i celý jeden den v nákupním centru tak i díky doprovodným akcím není pro řadu rodin nic složitého. O to méně se ale vyprazdňují parkovací místa a dopravní kolaps se vrací jako bumerang.

Dařilo se i prodejům na internetu. Rekordní tržby podle své ředitelky Marie Havlíčkové zaznamenal minulý týden například portál Slevomat. Nejvíce se podle ní prodávaly adrenalinové a gurmánské zážitky.

„Je vidět, že Češi mají díky dobré ekonomické situaci chuť utrácet. Zákaznická smršť vytáhla tržby o 35 procent ve srovnání s loňskem,“ dodala Havlíčková.