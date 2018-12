bož, jas, Novinky, ČTK

„Jedná se o předběžné a opatrnostní opatření reagující na aktuální zkoumání stížností, které ve věci domnělého střetu zájmů Evropská komise obdržela. Toto opatření umožní Evropské komisi zajistit plynulé platby do České republiky za jakékoliv další výdaje. Tímto krokem se vyloučí ohrožení proplacení dalších žádostí,“ uvedl Žurovec.

Babiš byl majitelem Agrofertu, po schválení novely zákona o střetu zájmů v Česku ho převedl do svěřenských fondů. Problém se však objevil v souvislosti s novými pravidly pro posuzování střetu zájmů, které od srpna platí v Evropské unii.

Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje, má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování. Podle právní služby EK bylo letos zatím Agrofertu na evropských dotacích vyplaceno 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

Téma možného střetu zájmů řešil ve středu Evropský parlament. Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger se při jednání zmínil o pozastavení dotací. [celá zpráva]

„Pokud nebude situace vyjasněná, nemáme důvod prostředky vyplácet. Chceme věc komplexně vyšetřit, abychom vyloučili střet zájmů,” uvedl. Od začátku srpna, kdy platí nová pravidla pro střet zájmů, podle něj nebyly vyplaceny České republice žádné dotace související s Babišovým případem.

Ministerstvo financí tvrdí, že to neznamená celkové zastavení dotací ze strany EU, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla, že věc se týká jen Agrofertu.

Podle stenozáznamu vystoupení komisaře Oettingera existuje pochybnost, zda nedošlo k pozastaveni čerpání evropských fondů pro celou ČR, ne jen pro Agrofert. To by byl nejhorší možný důsledek pro naši zemi. Hodlám interpelovat Komisi, aby se to vyjasnilo. — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) 13. prosince 2018

„Dotace byly pozastaveny do vyjasnění problému pouze Agrofertu,” reagovala Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj působí v roli koordinátora při čerpání evropských dotací.

Europoslanec Stanislav Polčák (za STAN) napsal na Twitteru, že kvůli vyjasnění situace s dotacemi chce interpelovat EK.

Premiér Andrej Babiš

FOTO: Petr Horník, Právo

Že se jedná o pozastavení dotací pro Agrofert, uvedl ve čtvrtek před odletem na jednání Evropské rady i sám Babiš. Ministerstvo financí má podle něj „jasnou informaci o zastavení dotací pro Agrofert“.

Jediná informace, která je oficiální z Evropské komise, je o tom, že se nemají předkládat dotace pro Agrofert. Andrej Babiš

„Jediná informace, která je oficiální z Evropské komise, je o tom, že se nemají předkládat dotace pro Agrofert,“ doplnil Babiš v reakci na nejasnosti ohledně vyjádření eurokomisaře Oettingera. K případu poznamenal, že jde podle něj o další kampaň, která se z české politické scény přenesla i do Evropského parlamentu.

Řešení záležitosti je podle něj na Evropské komisi a ministerstvech. Problém je podle Babiše v interpretaci pravidel, která Evropská komise stanovila.

Do Česka míří auditoři EK



EK pošle začátkem roku do Česka auditory, kteří prověří, zda při čerpání dotací v několika programech docházelo k porušování pravidel.

Audity by měly zkoumat jak předchozí víceleté finanční období let 2007 až 2013, tak dobu od roku 2014 do letošního srpna, tedy do chvíle, než začala platit nová úprava v posuzování střetu zájmů.

Podle Oettingera by se měly prověřovat české dotace čerpané v rámci programů rozvoje venkova, politiky soudržnosti a sociální politiky.

Oettinger ve středu europoslancům během debaty o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše oznámil, že po skončení auditů podá Evropskému parlamentu zprávu o jejich výsledku.

EK se v obou obdobích v rámci všech tří zmíněných programů podílela na financování více než dvou stovek českých projektů, které by měly audity zkoumat.