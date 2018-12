bož, Novinky

Elektřinu pro dobíjecí stanici vyrábějí při slunečném počasí fotovoltaické panely na střeše jídelny v areálu technicko-inženýrské společnosti ÚJV Řež, jež je součástí Skupiny ČEZ. Nespotřebovanou energii elektrolyzér přeměňuje na vodík. Palivový článek pak může v případě potřeby kdykoliv přeměnit vodík ze zásobníku zpět na elektrický proud.

Lze tedy říct, že ani při samotné výrobě elektrické energie pro dobíjecí stanici nedochází k vypouštění emisí oxidu uhličitého, a ta tak nijak nepřispívá ke globální změně klimatu. Nepoužívá totiž elektřinu z neobnovitelných zdrojů.

EU věští vodíku velkou budoucnost



Slavnostní křest stanice proběhl za účasti starostky obce Veroniky Kristové a generálního ředitele ÚJV Řež Daniela Jiřičky.

„Uplatněním vodíkových technologií v energetice i v dopravě se ÚJV Řež úspěšně věnuje více než deset let a dobíjecí stanice pro elektromobily propojená s vodíkem do tohoto konceptu zapadá,“ řekl Jiřička.

Slavnostní otevření dobíjecí stanice pro elektromobily.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Nabíjecí stojan pro elektroauta poháněný energií buď z fotovoltaických článků, nebo z uskladněného vodíku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Kromě elektrické dobíjecí stanice chceme v Řeži do dvou let zprovoznit i vodíkovou čerpačku pro malé dopravní prostředky. Vodíku věští velkou budoucnost i Evropská unie (EU) a my chceme nejen být u toho, ale zůstat v tomto oboru v České republice lídrem,“ dodal.

Zvýšení dojezdu s využitím kapalného vodíku



Nově zprovozněná dobíjecí stanice patří ke stanicím s dvěma koncovkami Mennekes o výkonu 2 x 22 kW. Hlavními uživateli by měli být zaměstnanci a dodavatelé dojíždějící do areálu ÚJV Řež.

Pořadatelé v rámci otevření dobíjecí stanice prezentovali i dvě užitková vozidla – malý rozvážkový experimentální automobil HyVan a komunální vozidlo El-zebra od českého výrobce Zebra Group. Elektropohon těchto vozů ještě doplňuje zařízení na zvýšení dojezdu na bázi palivových článků s využitím kapalného vodíku.

Na snímku mobilní zařízení na zvýšení dojezdu na bázi palivových článků s využitím kapalného vodíku.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V Česku je registrováno přes dva tisíce elektromobilů. Jen od ledna do října letošního roku se jich zaregistrovalo 552. To je o 38 procent více než za celý loňský rok.