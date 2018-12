Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Zvláštní daň, kterou prosadila vládní Slovenská národní strana (SNS), bude činit 2,5 procenta čistého obratu řetězce.

Odvod budou platit obchodní řetězce, které mají prodejny alespoň v 15 procentech z celkového počtu 79 slovenských okresů a alespoň čtvrtinu z jejich obratu tvoří prodej potravin.

Poslanci vyjmuli z povinnosti platit zvláštní odvod podnikové prodejny, malé a střední sítě, které z větší části prodávají zboží jednoho druhu a působí v méně rozvinutých okresech.

Zákon finančně zatěžuje obchodní řetězce a ty to přenesou na spotřebitele Ondrej Dostál, opoziční poslanec

Tato nová daň by měla do rozpočtu přinést 87 milionů eur (2,25 miliardy korun) ročně. Výnos má být využit k podpoře domácí produkce potravin a na kompenzaci vlivu globální změny klimatu a z nich vyplývajících extrémních výkyvů počasí na zemědělství.

Opozice poukazuje na nebezpečí, že zvláštní daň povede ke zvyšování cen potravin a v konečném důsledku ji zaplatí spotřebitelé. „Bude to znamenat zvýšení cen,“ upozornil poslanec opoziční strany Svoboda a Solidarita (SaS) Radoslav Pavelka. „Zákon finančně zatěžuje obchodní řetězce a ty to přenesou na spotřebitele. Takže to zaplatí lidé,“ přidal se jeho kolega ze SaS Ondrej Dostál.

Slovenské ministerstvo zemědělství vedené SNS tvrdí, že zisky řetězců jsou na Slovensku vyšší než v západní Evropě a nová daň je nijak zvlášť nepostihne. Slovenská aliance moderního obchodu sdružující velké řetězce důrazně odmítla slova předsedy SNS Andreje Danka, že řetězce odvádějí do západních zemí 500 milionů eur ročně. „To by bylo o 175 procent více než hrubý zisk všech členů aliance v roce 2017,“ upozornil předseda aliance Martin Krajčovič.