svj, Právo

„Statistiky ohledně množství držitelů Dluhopisu Republiky a celkové upsané hodnotě budou zveřejněny po skončení příslušného upisovacího období. V případě první emise, jejíž upisovací období je stanoveno na 3. prosince 2018 až 18. ledna 2019, bude souhrnná informace zveřejněna v pondělí 21. ledna,“ uvedlo v pondělí v prohlášení MF.

Tato periodicita informování podle něj „odpovídá zvolené koncepci nepřetržitého prodeje dluhopisů, kdy je upisovací období stanoveno předem a není omezeno žádným limitem“.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) Právu minulý týden sdělila, že by považovala za úspěch, kdyby si lidé od státu půjčili zhruba 80 miliard korun. [celá zpráva]

Banka zvýšený zájem nepozorovala



Průměrný roční výnos šestiletého reinvestičního dluhopisu bude podle ministryně 2,07 procenta před zdaněním, a to za předpokladu, že ho bude vlastník držet celých šest let. V případě, že by se ho předčasně zbavil, byl by jeho zisk výrazně nižší. Státem nabízený dvouprocentní úrok je teď sice vyšší, než nabízejí banky na spořicích účtech, na pokrytí inflace ale nyní nestačí.

Lidé, kteří mají díky dřívějším emisím státních bondů zřízený elektronický přístup ke správě majetkového účtu, mohou dluhopisy nakupovat elektronicky, jinak je možné je objednávat i na 25 vybraných pobočkách ČSOB.

Banka však žádný zvýšený provoz v pondělí nepozorovala. „Klienti se minulý týden na dluhopisy informovali. Dnes jsme ale zvýšený provoz na našich pobočkách nezaznamenali,“ řekl Právu mluvčí ČSOB Patrik Mádle.