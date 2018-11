Martin Procházka, Právo

Nejprodávanější Natural 95 zlevnil podle společnosti CCS za poslední týden o 16 haléřů na průměrných 33,23 Kč za litr. Nafta zůstává dražší, když její cena klesla o 12 haléřů na 33,56 Kč.

„V následujícím týdnu očekáváme další snížení cen benzínu i nafty o 15 až 20 haléřů, přičemž benzín by měl zlevnit více. Důvodem je propad ceny severomořské ropy Brent až na 60 dolarů za barel. Pokud nenastane opětovný nárůst cen k 70 dolarům, měli bychom o Vánocích tankovat minimálně o jednu korunu levněji,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Do Vánoc by tak mohly čerpací stanice prodávat benzín za cenu lehce nad 32 korun za litr. I přes zlevnění by ale byl asi o 1,50 Kč dražší než ve stejném období loni, nafta dokonce o více než dvě koruny. Kurz české koruny vůči americkému dolaru podle Tomčiaka ceny pohonných hmot nyní tolik neovlivní, protože v posledních dnech stagnoval.

Přebytek na trzích



Pokles cen ropy v uplynulých týdnech je podle Tomčiaka způsoben hlavně nárůstem přebytků ropy na světových trzích. „Zásoby v USA, které jsou největším spotřebitelem ropy na světě, vzrostly nejvíce za posledních 21 měsíců. Přebytek ropy ve světě by se navíc mohl ještě zvýšit,“ řekl analytik.

Spojené státy totiž udělily dočasnou výjimku osmi zemím, aby mohly dovážet ropu z Iránu, na které USA uvalily sankce. Mezi tyto země patří i Čína, Indie, Japonsko či Jižní Korea. Dočasná výjimka má uvedeným zemím pomoct k hladkému přechodu od importu ropy z Iránu k importu ropy z jiných zemí.

Iránský exportní výpadek navíc bez problémů pokrývají jiné země. Celý ropný kartel OPEC zvýšil v říjnu produkci na 33,3 milionu barelů ropy denně. Rusko uvedlo, že svoji těžbu zvedlo na nový rekord 11,4 milionu barelů denně, Spojené státy navýšily těžbu na 11,7 milionu barelů.