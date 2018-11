bož, Novinky

Financial Times poukázal na to, že dosud se do médií nedostalo žádné Ghosnovo prohlášení. „Podle japonského práva může být Ghosn zadržen bez možnosti propuštění na kauci na 48 hodin a vyšetřovatelé mohou začít s úvodním výslechem dříve, než mu bude umožněno sejít se s právníkem,“ připomněl deník.

Tým reportérů listu v Tokiu zjistil, že těsně před Ghosnovým pondělním zadržením japonská automobilka Nissan žila Ghosnovým plánem sloučit značky Nissan a Renault do jednoho podniku. Dosud mezi nimi byl poměrně složitý vztah, nicméně obě byly součástí aliance Renault–Nissan–Mitsubishi, v čele obou stál Ghosn a obě vzájemně drží část akcií té druhé.

Odpor Nissanu proti fúzi s Renaultem



Mezi členy představenstva Nissanu však panoval vůči Ghosnově plánu silný odpor, proto se snažili hledat způsoby, jak případné fúzi zabránit. Podle zdrojů blízkých představenstvu mělo k fúzi dojít v řádu měsíců.

Nissan vlastní 15 procent akcií Renaultu, zatímco Renault vlastní 43 procent Nissanu a Nissan má 34procentní podíl v Mitsubishi. Vztah mezi Renaultem a Nissanem však zdaleka není rovnocenný. Nissanu 15procentní podíl nezajišťuje hlasovací práva, naopak Renault má velmi silný vliv na rozhodování v Nissanu. Představenstvo Nissanu se obávalo, že případná fúze by tento stav ještě více prohloubila.

V pondělí pak japonská automobilka v prohlášení uvedla, že Ghosna odvolá z funkce předsedy představenstva poté, co měli interní vyšetřování poukázat na řadu prohřešků, mimo jiné ze zavádění investorů a zneužívání firemního majetku.

Ghosn skončil ve vedení obou automobilek



Ghosn byl v době zadržení šéfem Renaultu a do roku 2017 i šéfem Nissanu, poté setrvával do pondělí ve vedení Nissanu jako předseda představenstva. Výkonným ředitelem a prezidentem firmy je Japonec Hiroto Saikawa. Právě ten stál v čele odporu vůči možné fúzi a jejich vztah byl týdny před Ghosnovým zatčením stále napjatější.

Renault v úterý rozhodl o odvolání Ghosna z funkce a přechodně ho nahradil Thierry Bolloré.

Akcie Renaultu i Nissanu po předchozím propadu mírně korigovaly, když Nissan na tokijské burze ve středu připsal 0,36 procenta a Renault ve středu odpoledne posiloval o 0,74 procenta.