„Na přelomu roku se musíme připravit na zdražování, které jsme v takové šíři dlouho nezažili. Naposledy v roce 2012,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Lidé se musí připravit na to, že dražší elektřinu prodejci příští rok promítnou do cen zboží a nahoru půjdou rovněž ceny služeb, například v restauracích. Zemědělci a prodejci už dříve oznámili, že porostou ceny potravin. Nejen kvůli rostoucím nákladům, ale i v důsledku letošního extrémního sucha.

Ceny elektřiny, od nichž se odvíjejí i ceny zboží a služeb, podle Kovandy svůj růst pravděpodobně nezastaví až do roku 2022. To, že zdražování zdaleka nekončí, potvrzuje i analytik společnosti ENA Jiří Gavor. „Další zvyšování cen by mělo nastat ke konci příštího roku. Ovšem ceny porostou dlouhodobě, protože kolem let 2021 až 2022 bude na trhu nedostatek elektřiny v důsledku odstavení jaderných elektráren v Německu. To povede k růstu velkoobchodních cen po několik dalších let,“ řekl Gavor.

Elekřinu zdražují jenom někomu

Proud svým zákazníkům nezdražuje jen ČEZ, nýbrž také největší alternativní dodavatel Bohemia Energy nebo Centropol. Pražská energetika podle slov tiskového mluvčího Petra Holubce zatím o případném zdražení nerozhodla, E.ON se vyjádří v nejbližší době.

Dodavatelé elektřiny ale nezvýší ceny plošně, nýbrž jen určitým skupinám zákazníků. Růst cen se nedotkne těch, kdo mají cenu zafixovanou, a u ČEZ třeba také těm, kdo elektřinou topí nebo ohřívají vodu. Cenu elektřiny má u ČEZ zafixovanou asi 40 procent zákazníků.

„Jde v tuto chvíli o sazby pouze pro zákazníky, kteří elektřinou netopí a neohřívají pomocí ní vodu, a tím pádem pro ně nemá úprava ceny v zimních měsících takový dopad. Pro zákazníky, kteří mají velkou spotřebu, protože elektřinou ohřívají vodu a elektřinou vytápějí, jsme se rozhodli udržet aspoň po hlavní část topné sezony ceníky nezměněné,“ řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Podobně chce postupovat i Bohemia Energy. „V důsledku situace na trhu připravujeme nové ceníky. Zvýšení cen se nelze vyhnout, ale budeme rozlišovat mezi jednotlivými skupinami zákazníků,“ sdělila mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

„K 1. lednu nechystáme plošné změny našich ceníků. Je pravděpodobné, že k mírnému navýšení ceny dojde jen u některých specifických produktů, jejichž cena je vázaná na aktuální cenu komodit na světových trzích,“ řekl mluvčí Centropolu Aleš Pospíšil.

Jako logická se za současné situace jeví fixace ceny i na několik let dopředu. Doporučuje to i společnost innogy, která situaci kolem cen elektřiny pro příští rok zatím analyzuje. „Zákazníkům doporučujeme zafixovat si ceny, dokud je to ještě možné,“ řekl mluvčí innogy Pavel Grochál.

Burza i povolenky

Hlavním důvodem zdražení jsou podle Gazdíka ceny silové elektřiny na burze. „Za poslední rok vyskočily o více než polovinu. V roce 2016 byly na úrovni 20 eur, teď jsou na téměř trojnásobku,“ vysvětlil Gazdík.

„Růst cen komodit je důsledkem toho, že se ekonomice daří a po komoditách je poptávka. Rostou tak ceny ropy, uhlí i plynu. U elektřiny je růst ceny výrazně posílen i růstem cen emisních povolenek,“ dodal. Ještě vyššímu zdražení brání to, že silová elektřina se na konečné ceně podílí méně než polovinou, zbytek je cena regulovaná.

Kvůli velkoobchodním cenám ČEZ zdražoval již letos v červnu v průměru o 4 procenta a téměř všichni dodavatelé se k němu přidali.