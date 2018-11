ČTK

Majoritním vlastníkem O2 je s více než 80 procenty investiční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera.

Výnosy mobilního segmentu vzrostly o 1,8 procenta na 15,08 miliardy Kč i přes negativní dopad evropské regulace roamingu a pokračující pokles hlasových výnosů a výnosů ze SMS a MMS. Byly kompenzovány nárůstem výnosů z mobilních dat, finančních služeb a z prodeje zařízení. Výnosy v segmentu pevných linek se snížily o tři procenta 7,77 miliardy korun kvůli poklesu příjmů z tradičních hlasových a datových služeb.

Počet zákazníků digitální televize O2 TV využívajících některý z měsíčních tarifů M, L nebo XL a těch, kteří sledují televizi na webu nebo v aplikaci, se meziročně zvýšil téměř o 22 procent. O2 tak registruje již 673 000 aktivních zařízení. V průběhu třetího čtvrtletí začala O2 TV vysílat zápasy nejoblíbenějších sportů. Až do roku 2021 bude exkluzivně nabízet fotbalovou Ligu mistrů UEFA. Od sezony 2018/2019 do roku 2023 uvidí všechny vysílané zápasy hokejové Tipsport extraligy pouze diváci O2 TV, chybět nebude ani play off či finále.

„V souladu s naším plánem jsme ve třetím čtvrtletí výrazně zintenzivnili investice v České republice. Očekáváme tak, že za celý rok přesáhne podíl celkových konsolidovaných investic k výnosům úroveň deseti procent. Díky těmto miliardovým investicím a úspěchu balíčků O2 Spolu se nám daří udržet silnou finanční výkonnost,” uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti Tomáš Kouřil.