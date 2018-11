Novinky, ČTK

Vláda by měla podle ministryně změnu schválit příští týden

Minimální mzda naposledy rostla letos v lednu o 1200 korun na 12 200 korun. O dalším nárůstu se strany dlouho přely. ČSSD chtěla zvýšení o 1500 korun, posléze o 1200 korun, premiér Andrej Babiš na to ale nechtěl přistoupit. Jeho hnutí trvalo na růstu o 1000 korun.

Zaměstnavatelé navrhovali ještě méně, podle nich by to mělo být 800korun. Proti většímu růstu protestovala i ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Jako ministryně financí neumím obhájit důvod, proč už šest let minimální mzda roste rychleji než průměrná mzda,“ řekla dříve.

Minimální mzda se naposledy zvyšovala loni v srpnu o 1200 korun na současných 12 200 korun.